Drogenbeauftragte fordert Booster-Impfungen für Obdachlose und Suchtkranke

Berlin. Die Drogenbeauftragte der geschäftsführenden Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat nachdrücklich an Gesundheitsbehörden und Suchtberatungsstellen appelliert, sich um Booster-Impfungen für Drogensüchtige und Obdachlose zu kümmern.

Gerade Schwerstabhängige und wohnungslose Personen hätten im Sommer meist nur eine Einfachimpfung erhalten, sagte Ludwig dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sie bräuchten daher nun unbedingt eine Auffrischimpfung, betonte sie. Suchtkranke Männer und Frauen seien besonders gefährdet, schwer zu erkranken. „Auch wer keinen Versicherungsschutz, keinen Personalausweis oder keine Aufenthaltsgenehmigung hat, muss jetzt geimpft werden“, forderte die CSU-Politikerin.

„Sprechen Sie die Betroffenen an“

„Daher mein Appell die Gesundheitsämter und die Suchthilfeeinrichtungen vor Ort: Sprechen Sie die Betroffenen an! Bieten Sie vulnerablen Gruppen niedrigschwellige Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, wirklich jedem“, sagte die Drogenbeauftragte. Jede und jeder Geimpfte verstärke den Schutz aller gegen das Coronavirus, welches nur gemeinsam in den Griff zu bekommen sei, so die CSU-Politikerin.

Obdachlosen war bundesweit vor allem der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson angeboten worden, weil bei diesem Vakzin laut Zulassung nur eine Dosis notwendig ist. Es bestand die Sorge, dass diese Menschen einen zweiten Impftermin nicht wahrnehmen.

Inzwischen empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) wegen einer sinkenden Wirksamkeit allen Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft sind, unabhängig vom Alter eine Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna). Zwischen den beiden Impfungen sollen mindestens vier Wochen liegen.