Dritte Corona-Impfung in Deutschland: Berliner Charité hat erste Mitarbeiter geimpft

In der Berliner Charité haben Mitarbeitende eine dritte Corona-Impfung erhalten. Die Auffrischungsimpfungen richten sich an alle, die vor mindestens sechs Monaten ihre zweite Impfung erhalten haben. Die Impfaktion an der Charité läuft bereits seit Anfang der Woche.

05.08.2021, 20:30 Uhr