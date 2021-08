Auffrischimpfungen schon ab September?

Israel: Der 83-jährige Rachel Gershon wird in einem privaten Pflegeheim eine dritte Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer injiziert. Angesichts steigender Infektionszahlen hat Israel als erstes Land damit begonnen, Menschen über 60 Jahren eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus zu geben. Auch in Deutschland könnte es ab September so weit sein. © Quelle: Oded Balilty/AP/dpa