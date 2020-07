Dritte Anklage für Bolsonaro in Den Haag: Brasilianischer Präsident erneut wegen Verhalten in Corona-Krise angeklagt

Brasilien: Fast 56.000 neue Corona-Infektionen

Brasilien hat am Freitag fast 56.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gezahlt. Damit stieg die Zahl der insgesamt infizierten Menschen auf 2.343.366. 85.238 Patienten sind in dem größten Land in Lateinamerika bislang gestorben.