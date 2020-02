Dresden: Vandalismus an Gedenkkränzen für Bombenopfer

Anzeige

Dresden. Mehrere Kränze, die in Gedenken an die Opfer des Bombenangriffs vom 13. Februar 1945 auf einem Friedhof in Dresden niedergelegt worden sind, sind nach einem Bericht der “Dresdner Neueste Nachrichten” widerrechtlich im Müllcontainer gelandet. Laut einem Friedhofsmitarbeiter hätten Vandalen die Kränze beschädigt und entsorgt.

Laut dem Bericht wurde auf der linken Internet-Plattform Indymedia.org ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Auf der Seite kann jeder anonym posten.

Zudem wurde ein Denkmal mit den Worten “Keine Opfer, sondern Täter” beschmiert, wie der Verband der Annenfriedhöfe Dresden auf seiner Facebookseite mitteilte.

RND/DNN/das