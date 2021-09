Koalitionspoker um Dreierbündnis: Drohen uns bald italienische Verhältnisse?

Anzeige

Das politische System Italiens ist geprägt von ständig wechselnden Regierungen. Lagerübergreifend bilden Parteien eine Regierung, doch scheinen eigentlich nur schwer zueinander zu passen. Oft halten die Regierungsbündnisse keine zwei Jahre, bevor sie platzen. Eine lagerübergreifende Koalition zeichnet sich nun erstmals auch für die Bundesregierung in Deutschland ab. Eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen oder ein Ampelbündnis aus SPD, FDP und Grüne scheinen realistische Optionen zu sein.

Erstmals seit rund 50 Jahren könnten demnach drei Parteien an der Regierung beteiligt sein. Ähnliche Konstellationen lösten in Italien schon so manche Regierungskrise aus. Droht diese also nun auch in Deutschland?

Dreierkoalitionen sind zerbrechlicher – aber kein zweites Italien

Dreierbündnisse sind laut dem Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall komplizierter, weil die Partner ein breiteres Spektrum abdecken müssen. Kompromisse seien ebenfalls schwieriger. „Auch gibt es tendenziell ‚Zwei gegen eins‘-Konstellationen, die ein solches Bündnis fragile werden lassen“, sagt Marschall gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Allerdings betont der Politikwissenschaftler der Universität Düsseldorf, dass Koalitionen mit drei Partnern nicht zwangsläufig zum Scheitern verurteilt sind: „Wir sehen auf Landesebene, dass solche Koalitionen dann gut funktionieren, wenn sie gut vorbereitet sind und von Regierungschefs gekonnt koordiniert werden.“ Der Politikwissenschaftler glaubt, dass die Erfahrung der Parteien auf Landesebene Vorbild für durchaus stabile Dreierbündnissen sein können. Zudem gibt es in Deutschland gefestigte Parteiorganisationen, die für eine hohe Stabilität sorgen würden. Das bedeutet: „Wir sind weit entfernt von der Situation in anderen Ländern“, meint Marschall etwa mit Blick auf Italien.

Koalitionspoker: Worauf kommt es jetzt an?

Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Union, Grüne und FDP werden langwierig, sind sich die meisten Politikwissenschaftler einig. Der Parteienforscher Niedermayer erklärt: „Für Lindner ist es schwieriger geworden, eine Ampel einzugehen. Das Hauptargument, Rot-Rot-Grün zu verhindern, ist jetzt weggefallen“. Denn ein Bündnis aus SPD, Linke und Grüne hätte keine Mehrheit.

Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier erklärt, dass die hohen Kosten der Wahlversprechen von SPD und Grünen für die FDP zum Problem werden könnten: „Die FDP will in keine Koalition mit Steuererhöhungen und zudem ist ihr die finanzpolitische Solidität wichtig“, sagte er dem RND. Doch die Grünen würden in jedem Fall Klimaschutz fordern und auch die Sozialpolitik von SPD und Grünen sei sehr teuer. „Wird die FDP dies mitmachen?“, das sei die entscheidende Frage einer Ampelkoalition.

Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Marschall stimmt zu: „Bei der Ampel wird die Steuer- und Arbeitsmarktpolitik einer der zentralen Streitpunkt werden.“ Der Knackpunkt bei Jamaika sei, inwieweit die Grünen sich klimapolitisch durchsetzen können. Ob Ampelkoalition oder Jamaika: „FDP und Grüne würden sich eine jeweilige Koalitionsbeteiligung mit dem jeweils anderen Lager teuer bezahlen lassen“, ist sich Marschall sicher.

Dreierbündnis – gab es das nicht schon einmal?

Bei der ersten Rede nach der Wahl erklärte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet: „Es wird erstmals eine Bundes­­regierung mit drei Bündnis­­partnern geben können.“ Doch diese Aussage ist genau genommen falsch: Die erste Koalition unter Konrad Adenauer bestand aus Union, FDP und DP (Deutsche Partei). Die vom 20. September 1949 bis zum 6. Oktober 1953 amtierende deutsche Bundes­­regierung in der ersten Legislatur­­periode hatte also drei Bündnis­­partner.

Doch von einer Renaissance lässt sich nicht sprechen. Politikwissenschaftler Marschall meint, dass sich die heutige Situation nicht mit der von Adenauer vergleichen lasse. Immerhin hatte die DP nur einen einzigen Sitz im Bundestag erhalten. „Die Union war dominant und die DP marginal – nicht nur mandatsmäßig“, sagt Marschall und fügt hinzu: „Mit einem der jetzt diskutierten Dreierbündnissen betreten wir Neuland auf Bundesebene.“