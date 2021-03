Dosen für fast alle - Etliche US-Staaten impfen jetzt 16-Jährige

Anzeige

Anzeige

New York. In mehr als zwölf US-Staaten können alle willigen Erwachsenen sich ab dieser Woche gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab Montag weiteten etwa Texas, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Kansas und North Dakota die Impfberechtigung auf Personen ab dem Alter von 16 Jahren aus. Am Dienstag können in Minnesota alle Erwachsenen den schützenden Pikser bekommen, gefolgt von Indiana und South Carolina am Mittwoch, Connecticut und Montana am Donnerstag und New Hampshire und Colorado am Freitag. Im Staat New York kündigte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag an, dass ab Dienstag Bürger ab dem Alter von 30 Jahren geimpft werden könnten, vom 6. April an seien dann alle ab 16 Jahren an der Reihe.

In Arizona ist eine Corona-Impfung schon seit vergangener Woche ab 16 Jahren zu haben. Doch haben die Behörden seither mit einer wohl nicht unbedingt erwünschten Nebenfolge zu kämpfen: Fast schlagartig sei das Interesse an freiwilligen Einsätzen in den vier staatlich betriebenen Impfzentren gesunken. Seit Februar fanden sich stets binnen kurzer Zeit Tausende Helferinnen und Helfer, die sich abwechselten. Nun aber gebe es viele freie Stellen in den Schichtplänen, berichtete Rhonda Oliver, Chefin von HandsOn Greater Phoenix, eine Organisation, die die Online-Rekrutierung von Freiwilligen übernimmt. Für die Leute sei der Einsatz ein Weg gewesen, um schneller an Impfstoff zu kommen.

Anzeige

Die schnelle Ausweitung der Impfberechtigung hat auch die Sorge befeuert, dass die Zahl der Impfwilligen die verfügbaren Dosen bei weitem übersteigen könnte. Dies könnte aus Sicht der Bedenkenträger Frust bei Millionen neu berechtigten Personengruppen auslösen, die schon seit Ende 2020 auf ihre Spritze warteten. Doch gibt es auch Behördenvertreter, die auf einen von der Regierung versprochenen Überfluss an Impfstoff setzen. Die Herausforderung sehen sie eher darin, so viele Menschen wie möglich zur Impfung zu bewegen, um so bald wie möglich die ersehnte Herdenimmunität zu erreichen.

Anzeige

Nachfrage in den vergangenen Wochen zurückgegangen

Texas etwa hinkt mit seiner Impfrate den meisten Staaten in den USA hinterher. Dies führten Behördenvertreter am Montag teils auf eine Verzögerung bei der Meldung von Daten zurück, zum anderen aber auch auf nicht wahrgenommene Termine im Buchungssystem. Die Nachfrage sei in den vergangenen Wochen definitiv zurückgegangen, sagte Imelda Garcia, Leiterin des Expertengremiums für die Vakzinverteilung in Texas. Am Montag startete der Staat ein neues Online-Buchungssystem für Impfungen und eine Hotline und übernahm damit eine stärkere Rolle bei der Kampagne, die bisher weitgehend auf kommunaler Ebene gestemmt worden ist.

Anzeige

Im Staat Illinois dürfen einige Bezirke diese Woche alle Erwachsenen für Impfungen zulassen, sofern sich für sie sonst ungenutzte Dosen finden. In der Metropole Chicago wird es hingegen frühestens ab dem 1. Mai Impfstoff für alle geben, da die Stadt nicht genügend Dosen hat.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Die Direktorin der US-Zentren für Seuchenkontrolle und Prävention, Rochelle Walensky, mahnte ihre Landsleute trotz des hohen Impftempos zu anhaltender Wachsamkeit. Sie könne das Gefühl nicht abschütteln, dass den USA das „drohende Unheil“ einer möglichen vierten Infektionswelle bevorstehe, warnte sie am Montag. Hintergrund sei ein Anstieg der Neuinfektionen um zehn Prozent in der vergangenen Woche. Die Amerikaner sollten daher bei Vorbeugemaßnahmen wie Abstandhalten und Maskentragen nicht nachlassen. „Bitte halten Sie noch eine Weile länger durch“, appellierte Walensky.