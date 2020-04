Dorothee Bär auf Social Media: Privat und politisch auf Instagram und Twitter aktiv

Anzeige

Berlin. Dorothee Bär ist eine Art Social-Media-Queen der CSU. Auf Instagram zeigte sie sich auch schon vor der Corona-Krise beim Joggen, beim Lächeln oder als wiedergeborene österreichische Kaiserin Sissi.

In ihrem Politikerleben ist Bär Digital-Staatsministerin im Kanzleramt. Vor allem für diese Funktion ist Twitter ihr Kanal – mit Hinweisen auf den Computerspielpreis, den Hackathon der Bundesregierung für die Suche nach Anti-Corona-Projekten und eine Hörspiel-Serie für Kinder.

Eine Empfehlung für den FC-Bayern-Podcast mischt sich auch mal drunter – ihr Fantum hat Bär zu einer Art Markenzeichen gemacht.

Jetzt geht’s ums Ganze: Gebt den vielen zivilgesellschaftlichen Projekten des #WirVsVirus Hackathons einen Boost und beteiligt Euch bis 7. Mai am Fundraising des #WirVsVirus Matching Fonds und unterstützt die Lösungen des #WirVsVirus-Hackathons finanziell! https://t.co/qcDvScoh3U — Dorothee Bär (@DoroBaer) April 8, 2020

Wann immer es irgendwo ein Instagram-Live-Format gibt, Bär gehört zur Standardbesetzung – auch als Gast von Kollegen der SPD und FDP.

Und als Einblick in die geheime Welt der CSU antwortet sie auf SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der sich via Twitter über fehlende Stummschaltung bei Teilnehmern von Telefonkonferenzen beschwert: “Zum Glück passiert das in CSU-Schalten nie...”.