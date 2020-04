Anzeige

Washington. Donald Trump heizt die Stimmung in den USA weiter auf. Auf Twitter rief er dazu auf, gegen strenge Schutzmaßnahmen zu protestieren. Der US-Präsident schrieb in Großbuchstaben unter anderem “Befreit Michigan!” und “Befreit Minnesota!” - beide Bundesstaaten werden von demokratischen Gouverneuren regiert, die strenge Schutzmaßnahmen erlassen haben. In den jeweiligen Hauptstädten Lansing und Saint Paul war es in den vergangenen Tagen zu Demonstrationen gekommen.

Auch seinen Anhänger in Virginia ließ er eine Botschaft zukommen. “Befreit Virginia, und rettet den großartigen zweiten Verfassungszusatz, er ist unter Belagerung”, twitterte sich der US-Präsident in Rage. Der zweite Verfassungszusatz der Vereinigten Staaten verbietet es, das Recht auf Besitz und Tragen von Waffen einzuschränken. Noch während der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo sein tägliches Corona-Briefing abhielt, fing Trump zudem an, ihn öffentlich zu bepöbeln: “Gouverneur Cuomo sollte mehr Zeit auf das “Machen” und weniger Zeit auf das “sich Beschweren” verwenden. Geh raus und erledige die Arbeit. Hör auf zu reden!” Darauf angesprochen, reagierte Cuomo wütend und empfahl Trump süffisant, weniger fernzusehen und an die Arbeit zu gehen.

Trump: China hat mehr Corona-Tote als die USA

Danach spekulierte Trump freigiebig, dass China viel höhere Corona-Tote habe als die USA. Das Land würde es eben nur nicht zugeben. Das steht allerdings im Widerspruch mit den offiziellen Zahlen, wonach es in China mehr als 4600 Todesfälle gab und in den USA bislang rund 34.000. Trump hatte Chinas offizielle Zahlen bereits zuvor in Frage gestellt.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Die zentralchinesische Stadt Wuhan hatte am Freitag überraschend die Zahl ihrer Corona-Toten um rund 50 Prozent nach oben korrigiert. Demnach sind in der Metropole, in der die Pandemie ihren Ausgang genommen hatte, weitere 1290 Menschen in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Toten in Wuhan auf 3896.

Corona: Erste US-Bundesstaaten kündigen Lockerungen an

Während sich Bundesstaaten wie New York noch vehement gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen stellen, haben andere vorsichtige Aufweichungen der Schutzmaßnahmen angekündigt. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sagte am Freitag in Austin, derzeit geschlossene Läden könnten von Freitag nächster Woche an wieder öffnen, wenn sie Waren lieferten, schickten oder zur Abholung bereitstellten. Mit der Wiedereröffnung von Parks unter Verwaltung des Bundesstaats werde bereits am Montag begonnen. Besucher müssten aber Schutzmaßnahmen befolgen. Schulen blieben in diesem Schuljahr geschlossen.

St. Paul: Demonstranten versammeln sich auf der Straße vor der offiziellen Residenz des Gouverneurs von Minnesota Walz, um ihn aufzufordern, die wegen des Coronavirus im ganzen Staat verhängten Ausgangssperre zu lockern. © Quelle: Jim Mone/AP/dpa

Minnesotas Gouverneur Tim Walz kündigte am Freitag an, dass unter anderem Parks, Wanderwege, Golfplätze, Freiluft-Schießstände und Läden zum Verkauf von Angelködern wieder öffnen könnten, wenn Besucher Schutzmaßnahmen befolgten. “Es ist wichtig für uns, aktiv zu bleiben und die Natur zu genießen und gleichzeitig die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern”, sagte Walz nach einer Mitteilung. In Vermont können unter bestimmten Bedingungen Händler wieder öffnen und Bauarbeiten wieder aufgenommen werden.

Trump will die USA mit den am Donnerstag vorgestellten Richtlinien in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, betonte Trump. In den USA ist die Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise zuletzt dramatisch angestiegen. Trump gab keinen genauen Zeitplan vor und überließ die Entscheidung den Gouverneuren der 50 Bundesstaaten.

Trumps Plan sieht eine weitgehende Rückkehr zur Normalität in drei Schritten vor, wenn in Bundesstaaten oder Regionen in den USA bestimmte Kriterien erfüllt sind. So soll dort beispielsweise vor jeder neuen Phase die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen jeweils über einen 14-tägigen Zeitraum abgenommen haben.

RND/dpa/AP/ka