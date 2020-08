Donald Trump will auf US-Parteitag Großartigkeit Amerikas beschwören

Anzeige

Nach dem Parteitag der Demokraten in der vergangenen Woche sind ab Montag die Republikaner von Präsident Donald Trump am Zug. Ihr viertägiges Treffen, bei dem Trump auch offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt wird, werde unter dem Motto “Honoring the Great American Story” (Würdigung der Großen Amerikanischen Erzählung) stattfinden, sagten vier Mitarbeiter aus Trumps Wahlkampfteam der Nachrichtenagentur AP. Mit Namen genannt werden wollten sie nicht, denn auch am Sonntag waren die genauen Details des Programms noch nicht offiziell.

Jeder Tag des virtuell und von mehreren Standorten aus abgehaltenen Parteitreffens wird demnach unter einem speziellen Schlagwort stehen, das den "American Dream" beschwören soll: "Land of Promise" (Land der Verheißungen) am Montag, "Land of Opportunity" (Land der Möglichkeiten) am Dienstag, "Land of Heroes" (Land der Helden) am Mittwoch und "Land of Greatness" (Land der Größe) am Donnerstag. Trump selbst wird den Parteitag mit einer Rede vom Südrasen des Weißen Hauses beschließen. Dass er für diese Wahlkampfveranstaltung den Amtssitz des Präsidenten nutzt, wird von den Demokraten als unangemessen kritisiert.

Auch “stille Mehrheit” soll zu Wort kommen

Neben ihm werden in den kommenden Tagen auch zahlreiche Unterstützer sprechen, Politiker, Journalistinnen und Journalisten, aber auch Durchschnittsamerikaner, jene "stille Mehrheit", die laut den Republikanern von Trumps Amtszeit profitiert hat. Aus dem Kreis der Organisatoren hieß es, man wolle ein Treffen mit einer positiveren Note veranstalten als die Demokraten. Deren Präsidentschaftskandidat Joe Biden hatte vergangene Woche von einer "Phase der Dunkelheit" in den USA gesprochen, die es gemeinsam zu überwinden gelte.

Ursprünglich hätte der republikanische Parteitag in Charlotte in North Carolina stattfinden sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde dann zunächst eine Verlegung nach Jacksonville in Florida geplant und schließlich ein virtuelles Treffen beschlossen.

Die Republikaner hatten den Vorteil, dass sie denn ebenfalls virtuellen Parteitag der Demokraten verfolgen und daraus Schlüsse für ihr eigenes Treffen ziehen konnten.