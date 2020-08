Donald Trump: Welche Wahlversprechen der US-Präsident gehalten hat - und welche nicht

Anzeige

Washington. Er hat weder auf Ferien noch auf Golfrunden verzichtet, die Infrastruktur nicht verbessert und auch den Deserteur Bowe Bergdahl nicht ohne Fallschirm aus einem Flugzeug geworfen. Donald Trump versprach viel im Wahlkampf 2016. Oft blieb er dabei vage, konkrete Pläne zum Beispiel für Kostensenkungen im Gesundheitswesen blieb er schuldig. Bei all dem Chaos und den Skandalen, die die bisherige Amtszeit des US-Präsidenten prägten, gelang es Trump aber, zahlreiche Zusagen an seine Wähler zu erfüllen.

Diese eingehaltenen Versprechen werden eine wichtige Rolle beim aktuellen Parteitag der Republikaner spielen. Dort will der Präsident das Land davon überzeugen, dass er eine zweite Amtszeit verdient hat - trotz einer außer Kontrolle geratenen Epidemie, einer Wirtschaftskrise und lautstarken Protesten gegen Rassismus. "Ich bin der einzige Kandidat, der euch mehr gegeben hat als im Wahlkampf versprochen", erklärte Trump in der vergangenen Woche bei einem Auftritt in Arizona. "Ich bin der einzige, der das jemals getan hat."

Im Wahlkampf vor vier Jahren präsentierte der Kandidat Trump keine detaillierten politischen Pläne. Er entwarf vor den Augen seiner Anhänger eine Vision eines neuen Amerikas, getrieben von Eigennutz und Missachtung demokratischer Normen. Diese Vision setzte er unter dem Beifall seiner Anhänger Stück für Stück um. Die Frage ist, ob das alles noch eine Rolle spielt, wenn mehr als 175.000 Amerikaner gestorben und mehr als 5,5 Millionen infiziert sind mit einem Virus, das die USA härter getroffen hat als jedes andere Land der Welt.

Einwanderung

Die größten Veränderungen hat Trump wohl im Bereich der Einwanderung durchgesetzt. Zwar zahlte Mexiko nicht wie versprochen für die “große, schöne Mauer”, die entlang der 3000 Kilometer langen Südgrenze entstehen sollte, aber das Projekt ist in Arbeit. Gut 700 Kilometer sollen bis Ende Dezember fertiggestellt sein. Nur gut sechs Kilometer davon wurden allerdings in Gegenden gebaut, in denen es zuvor überhaupt keine Grenzbefestigung gab.

Mit rund 400 Verfügungen sorgte der Präsident zudem dafür, dass an der Grenze im Südwesten praktisch keine Asylanträge mehr bearbeitet werden. Auch die legale Einwanderung begrenzte Trump deutlich. Weil kaum noch Visaanträge eingehen und damit auch die Einnahmen aus den Bearbeitungsgebühren wegfallen, geht der Einwanderungsbehörde inzwischen das Geld aus. Sie hat angekündigt, zahlreiche Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.

Selbst in der Einwanderungspolitik blieben allerdings Zusagen unerfüllt. So gibt es bis heute keine "Abschiebetruppe", Trump ließ nicht wie angekündigt Millionen Menschen ausweisen und alle Kinder, die in den USA geboren werden, erhalten nach wie vor die amerikanische Staatsbürgerschaft. "Sie haben alle Werkzeuge, die die Exekutive in der Einwanderungspolitik zur Verfügung hat, ausgereizt", erklärt Doris Meissner vom Migration Policy Institute. "Und sie waren erfolgreich."

Gesundheit

In anderen Bereichen hat der US-Präsident weniger vorzuweisen. Den Republikanern gelang es zwar, den von Expräsident Barack Obama eingeführten Zwang zum Abschluss einer Krankenversicherung aufzuheben. Allerdings schafften sie es nicht, wie im Wahlkampf stets angekündigt, den Affordable Care Act, auch Obama-Care genannt, durch ein anderes System zu ersetzen.

Wirtschaft

Die versprochene Steuersenkung setzten Trump und seine Republikaner gleich zu Beginn der ersten Amtszeit um und drückten auch die Unternehmenssteuern deutlich. Eine Vereinfachung der Steuergesetzgebung gelang jedoch nicht, genauso wenig wie die angekündigte Unterstützung für Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe. Trump hatte im Wahlkampf getönt, er werde ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent pro Jahr erzielen. In keinem Jahr seiner ersten Amtszeit stieg das Wachstum jedoch über 3 Prozent. Fortschritte bei der Senkung der Arbeitslosigkeit wurden von der Pandemie zunichte gemacht, die zur schlimmsten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise führte.

Handel

Trump handelte das Freihandelsabkommen Nafta mit Kanada und Mexiko neu aus und zog die USA aus dem Handelsabkommen der Transpazifischen Partnerschaft ab. Ihm gelang es nicht, das Handelsdefizit mit China zu verringern; gleichzeitig begann er einen Handelskrieg mit Peking.

Internationales

Unter dem Motto “America First” steigerte der US-Präsident die Militärausgaben, während er gleichzeitig drohte, die USA aus internationalen Allianzen wie der Nato abzuziehen. Mitten in der Pandemie beendeten die USA alle Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die USA brachen auch mit dem Pariser Klimaabkommen und dem iranischen Atomabkommen.

Weitere umstrittene Pläne Trumps blieben folgenlos: die angekündigte Abschaffung von waffenfreien Zonen in Schulen, eine bundesweite Einführung des Rechts, verdeckt Waffen zu tragen und die Beschränkung von Amtszeiten im Kongress. Die ausufernden Kosten für eine Universitätsausbildung in den USA ignorierte der Präsident und von den angekündigten umfangreichen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur wurde nicht mehr gesprochen.

Auch seine Golfclubs besucht der Präsident gerne, obwohl er ankündigte, er werde nicht zum Spaß spielen, sondern nur mit Spielpartnern, die ihn beim Regieren unterstützen könnten. Seit seiner Amtseinführung besuchte er mehr als 270 Mal Golfplätze.