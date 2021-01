Trumps Amtszeit endet mit den schlechtesten Umfragewerten

Anzeige

Anzeige

Kurz bevor der abgewählte US-Präsident Donald Trump das Weiße Haus verlassen muss, sind seine Zustimmungswerte auf dem niedrigsten Wert seiner Amtszeit gesunken. Laut einer Umfrage des Instituts Pew Research stimmen nur noch 29 Prozent der Befragten mit seiner Politik überein.

Demnach steigt auch der Anteil derjenigen, die unzufrieden sind mit Trumps Verhalten nach der verlorenen Wahl. 62 Prozent der Befragten beurteilen sein Verhalten mittlerweile als schwach („poor“). Das sind 8 Prozentpunkte mehr als vor dem Sturm auf das Kapitol. Auch seine Anhänger werden unzufriedener mit Trump: 20 Prozent bezeichnen sein Verhalten als schwach – doppelt so viele wie zuvor.

What's up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Geschehnisse vom 6. Januar, als Trump-Anhänger das Kapitol stürmten und in dem Gebäude randalierten, haben offenbar Spuren in den Umfragewerten hinterlassen. 68 Prozent der Befragten sagen nun, dass Trump in Zukunft keine wichtige Rolle in der Politik mehr spielen solle.

Der Verdacht liegt nahe, dass das vor allem damit zu tun hat, dass Trump den Sturm auf das Kapitol mitzuverantworten hat. In der Umfrage von Pew Research geben 75 Prozent der Befragten an, dass Trump viel (52 Prozent) oder einige (23) Verantwortung für die Unruhen trage. Dabei zeigen sich aber erhebliche Unterschiede zwischen den Anhängern von Demokraten und Republikanern.

Aus deutscher Sicht erstaunlich an der Umfrage ist, wie viele Befragte noch immer davon ausgehen, dass Trump der legitime Gewinner der Präsidentschaftswahl sei. 34 Prozent, also etwa jeder Dritte, sagen, dass Trump „definitiv“ oder „wahrscheinlich“ die Wahl gewonnen habe.

Anzeige

Der gewählte Präsident Joe Biden wird nächste Woche begleitet von positiven Umfragewerten ins Weiße Haus einziehen. 64 Prozent der Befragten sehen sein Verhalten seit der Wahl als positiv an, 37 Prozent davon nennen es „exzellent“. Rund sechs von zehn Befragten finden, dass Biden seine Pläne gut erklärt habe.

Pew Research hatte für die Studie zwischen dem 8. und 12. Januar 5360 US-Bürger befragt.