Ermittlungen gegen Trump in der Schwebe: Staatsanwälte treten zurück

New York. Die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen zu Geschäftspraktiken der Trump Organization und des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hängen in der Schwebe. Die beiden damit beauftragten Staatsanwälte Carey Dunne und Mark Pomerantz seien am Mittwoch zurückgetreten, bestätigte eine Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan. Einen Grund nannte sie nicht.

Die „New York Times“ berichtete allerdings die beiden hätten sich mit dem neuen Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg überworfen, der Zweifel an der Sinnhaftigkeit weiterer Ermittlungen geäußert habe. Die Sprecherin Braggs betonte, die Untersuchung werde weitergeführt.

Wichtige Rolle bei Ermittlungen

Dunne und Pomerantz waren unter Braggs Vorgänger Cyrus Vance federführend an den Ermittlungen beteiligt gewesen. Dunne forderte unter anderem vor dem Obersten Gerichtshof der USA erfolgreich Zugriff auf Trumps Steuerunterlagen.

Pomerantz schloss sich letztes Jahr den Ermittlungen an. Er hat Erfahrungen mit Ermittlungen gegen die Mafia und Steuervergehen. Beide wurden gebeten, an Bord zu bleiben, nachdem Bragg im Januar das Amt des Bezirksstaatsanwalts von Vance übernommen hatte.

Im vergangenen Juli wurde auf Grundlage der Ermittlungen der langjährige Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, wegen des Verdachts auf Steuerbetrug angeklagt. Es war damit gerechnet worden, dass weitere Anklagen folgen könnten, möglicherweise letztlich sogar gegen Trump selbst.