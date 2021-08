Trumps Organisationen schwimmen im Geld: Mehr als 100 Millionen Dollar

Anzeige

Anzeige

Washington. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verfügt offenbar über ein hohes Budget, um politisch weiter aktiv zu sein. Wie der Spiegel unter Berufung auf CNN und Politico berichtet, stehen in Trumps politischen Organisationen bereits jetzt fast 102 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Umgerechnet sind das etwa 85 Millionen Euro.

Es seien alleine im ersten halben Jahr von 2021 3,2 Millionen Einzelspenden bei Trumps Organisationen eingegangen. Organisation mit dem höchsten Budget sei laut CNN „Save America” mit rund 90 Millionen Dollar – ein Zeichen dafür, dass Trump weiterhin großen Rückhalt unter seinen Anhängern hat.

Am 5. November 2024 findet die nächste US-Präsidentschaftswahl statt. Ob Trump erneut kandidieren wird, steht noch nicht fest. Für den Wahlkampf müsste Trump tatsächlich noch etwas sparen, denn die Budgets sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Insgesamt seien beim letzten Wahlkampf 14 Milliarden Dollar ausgegeben worden, so der Spiegel.

Abonnieren und gewinnen! Mit dem Newsletter Hauptstadt Radar exklusive Einblicke in die Politik erhalten und ein iPad gewinnen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung und den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels zu. Es gelten die Informationen nach DSGVO. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Doch das Geld könne von Trumps Organisationen auch schon vorher zum Einsatz kommen: bei den Midterm Elections im Jahr 2022. Dort werden die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus gewählt. Und dort könnte die derzeitige knappe Mehrheit der Demokraten kippen.