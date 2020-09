Donald Trump nominiert konservative Amy Coney Barrett für Surpreme Court

Anzeige

US-Präsident Donald Trump hat die konservative Juristin Amy Coney Barrett für den freien Sitz am Obersten Gericht der USA nominiert. Trump gab seine Entscheidung am Samstag in Washington bekannt. Die 48-jährige Barrett soll Nachfolgerin der vergangene Woche verstorbenen Liberalen-Ikone Ruth Bader Ginsburg werden.

In ihrer eigenen Rede betonte Barrett die Leistungen ihrer Vorgängerin Bader Ginsburg und die ihres Mentors, Antonin Scalia, der bis 2016 Richter am obersten Gerichtshofes der USA war.