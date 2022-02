Trump lädt zum Nobeldinner – Teilnahme kostet bis zu 125.000 Dollar

Anzeige

Anzeige

Im kommenden Herbst finden in den USA Midterm-Wahlen statt und die Republikaner wollen die Mehrheit in den beiden Kammern des Kongresses gewinnen. Zu diesem Anlass lädt der ehemalige Präsident Donald Trump am 23. Februar zu einem „Take Back Congress Candidate Forum“ ein, wie der „Spiegel“ mit Verweis auf die „New York Times“ berichtet.

Doch wer an der Veranstaltung in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida teilnehmen will, muss stolze Summen aufbringen. Allein das Dinner kostet 3.000 Dollar. Richtig astronomisch werden die Preise aber erst, wenn man Extras mit dem Ex-Präsidenten will. Für ein privates Essen und ein Foto sowie einen VIP-Platz für das geplante Forum zahlt man schlappe 125.000 Dollar. Möchte man „nur“ ein Foto mit Trump und einen VIP-Platz beim Dinner, kostet das 50.000 Dollar. Wer in der Nähe der Kandidaten und Kandidatinnen der Republikaner sitzen möchte und gar auch noch ein Foto will, der muss 15.000 beziehungsweise 25.000 Dollar aufbringen.

Die Journalistin Maggie Haberman von der „New York Times“ hat die Preisliste auf Twitter veröffentlicht.

Anzeige

Einnahmen gehen an Trump-Super-Pac

Ob die damit eingenommenen Gelder wirklich dem Wahlerfolg der Republikaner bei den Kongresswahlen dienen, ist allerdings fraglich. Denn die einnahmen fließen in einen Trump-Super-Pac, wie unter anderem der „Guardian“ berichtet. Super-Pacs dienen dazu, Geld für Wahlkampagnen zu generieren. Einzelne Kandidaten dürfen dabei aber nicht direkt finanziert werden.

Anzeige

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Laut Spiegel ist dies für wohlhabende Sponsoren die einfachste Möglichkeit, unbegrenzt Gelder für Wahlkämpfe zu spenden. Über Trumps erneute Kandidatur für die Präsidentschaft 2024 gibt es noch keine offiziellen Ankündigungen.