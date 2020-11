Donald Trump holt wichtigen Sieg in Florida

Anzeige

Donald Trump gewinnt Florida. 29 Wahlmännerstimmen gehen an den bisherigen Präsidenten. Bei seinem Wahlsieg vor vier Jahren hatte US-Präsident Donald Trump die Wahl in Florida knapp gewonnen.

Grundsätzlich wählt Florida traditionell eher konservativ. Das liegt unter anderem an den vielen Pensionären, die in dem Sonnenstaat leben, und zum anderen an den vielen kubanischen Exilanten in der Südmetropole Miami, die als Stammwähler der Republikaner gelten.

Allerdings waren die bevölkerungsstarken urbanen Bezirke im Süden bei der letzten Wahl an Hillary Clinton gegangen. Das galt auch für die Westküstenmetropole Tampa.

Video Wahl und Waffen in Miami 3:41 min In Florida könnte sich der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl entscheiden. In Miamis Wahllokalen ist der Andrang groß. Aber auch in seinen Waffenläden. © RND

Die ländlichen Gebiete Floridas hingegen gelten als sichere Bank der Republikaner. Allerdings war diesmal der gesamte Bundesstaat noch härter umkämpft als in den Wahlen zuvor. Präsident Trump hatte Florida im Wahlkampf 17-mal besucht, Biden war seit seiner Nominierung viermal in den Süden gefahren.

Besonders Donald Trumps Migrationspolitik hatte in Florida für große Unruhe unter den latein­amerikanischen Migranten gesorgt, die eine Millionenschar an Wählern in Florida stellen. Hier hatte Joe Biden eine Chance gesehen, den Staat – wie 2012 Barack Obama – für die Republikaner zu gewinnen.

In diesem Jahr war es wegen der Corona-Pandemie schwierig, den Auszählungs­stand während des Abends einzuschätzen. Vor der Wahl hatten viele Anhänger des Demokraten Biden erklärt, per Briefwahl abstimmen zu wollen. Wähler von Präsident Trump wollten eher am Wahltag ihr Votum abgeben. Die Bundesstaaten haben jedoch unterschiedliche Methoden dafür, wann sie welche Stimmen auszählen, sodass große Umschwünge im Laufe des Abends möglich sind.