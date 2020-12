Donald Trump - Auf Tauchstation in Florida

Anzeige

Washington. Das Fernsehen zeigte gerade Bilder aus Nashville, wo eine Bombendetonation eine ganze Straße verwüstet hatte, als sich Donald Trump am Weihnachtsmorgen den wirklich wichtigen Themen zuwandte. Aufgebracht griff der Präsident zum Handy und beschwerte sich, dass die US-Modemagazine seit vier Jahren seine elegante Ehefrau Melania nicht auf ihren Titelbildern gezeigt hätten.

„Sie ist die Größte aller Zeiten“, urteilte der einstige Organisator von Schönheitswettbewerben und beschimpfte die Blätter als „Fake News“.

Der Tweet war nicht die bizarrste Wortmeldung des Regierungschefs, der sich über die Feiertage auf sein Anwesen bei Palm Beach in Florida zurückgezogen hat, wo er Golf spielt, vor der Glotze hängt und bei Twitter wütet. Die Wahlen in Afghanistan seien sicherer als in den USA, behauptete er ernsthaft und stilisierte sich zum Opfer eines „Coups“ von Russland, der Ukraine und der Linken.

Während in den USA täglich rund 3000 Menschen an Covid-19 sterben, ein Terroranschlag das Land erschüttert, Millionen ihre Arbeitslosenunterstützung verlieren und am Dienstag ein Regierungs-Shutdown droht, hat sich Trump endgültig in seine Wahn-Welt verabschiedet.

„Er ist einfach wütend auf alle und will soviel Ärger verursachen wie möglich“, zitierte die „Washington Post“ einen Kenner des Weißen Hauses. Kurz vor den Feiertagen hatte Trump nicht nur sein Veto gegen das Verteidigungsbudget eingelegt. Er weigert sich seither auch, das von beiden Kammern des Kongresses verabschiedete, 900 Milliarden Dollar schwere Corona-Paket samt des damit verbundenen Haushaltsentwurfs zu unterzeichnen. Damit stürzen die USA kurz vor dem Jahreswechsel in eine dramatische Lage.

Schon am Wochenende lief die Arbeitslosenunterstützung für rund 14 Millionen Freiberufler und Selbständige in der Corona-Krise aus. An Silvester endet der Kündigungsschutz für elf Millionen Haushalte, die wegen der Pandemie mit der Miete im Rückstand sind und nun die Zwangsräumung fürchten müssen. Schließlich geht am Montagabend um Mitternacht den Bundesbehörden das Geld aus, und sie können ihre Beamten nicht mehr bezahlen.

Video Ermittlungen nach Explosion in Nashville dauern an 1:18 min Noch ist unklar, wer den Sprengsatz in dem Wohnmobil platziert hat, der am Weihnachtsmorgen in die Luft gegangen war und drei Menschen verletzt hatte. © Reuters

Am 3. Januar wird das Milliarden-Paket zur Makulatur

Eindringlich warnt daher der künftige Präsident Joe Biden: „Die Verantwortungslosigkeit hat verheerende Folgen“. Selbst wenn die Hilfszahlungen durch die Blockade nur verzögert würden, könnte das schwersten Schaden anrichten, argumentiert auch Michele Evermore von der Bürgerrechtsgruppe National Employment Law Project: „Zwangsvollstreckungen, Hunger, Obdachlosigkeit oder gar Selbstmord (…) können nicht durch einen Scheck in drei Wochen behoben werden.“

Noch dramatischer wären die Konsequenzen, wenn der Konflikt bis zum 3. Januar andauert. An diesem Tag endet nämlich die Amtsperiode des Kongresses, und das mühsam ausgehandelte Paragrafenwerk würde zur Makulatur.

„Trump hat sich komplett aus der Führung der Nation verabschiedet“, urteilt die „New York Times“. Dass es bei dem Präsidenten tatsächlich um eine Aufstockung der direkten Hilfen von derzeit 600 auf 2000 Dollar pro Kopf geht, wie er seit Tagen behauptet, glauben nur wenige Beobachter. Schließlich hatte er während der Verhandlungen im Kongress diese Forderung nicht erhoben, und sein Finanzminister Steven Mnuchin nannte den Deal „fabelhaft“. Als Motiv vermuten amerikanische Medien eine Mischung aus verzweifelter Aufmerksamkeitssucht, narzisstischer Kränkung über die Wahlniederlage und Rachefeldzug gegen die vermeintlich Verantwortlichen.

In einer Twitter-Tiraden warf Trump während der Feiertage den Republikanern im Senat, seinem Justizministerium, dem FBI und dem Supreme Court vor, sich zu wenig für ihn eingesetzt zu haben.

In einer Sondersitzung des Repräsentantenhauses wollen die Demokraten an diesem Montag nun den vom Präsidenten geforderten 2000-Dollar-Scheck zur Abstimmung stellen. Eine Zustimmung der Republikaner gilt als ausgeschlossen. Umgekehrt dürften sich die Demokraten weigern, das mühsam ausgehandelte Paket wieder aufzuschnüren und andere Leistungen zu streichen. Wie ein Ausweg aussehen könnte, ist völlig offen.

Derweil liegen die Hintergründe des Anschlags von Nashville weiter im Dunkeln. Dort war am frühen Weihnachtsmorgen ein Wohnmobil mitten in der Innenstadt mit ihren zu dieser Zeit glücklicherweise geschlossenen Bars und Restaurants explodiert. Mehrere Gebäude wurden beschädigt oder zerstört, darunter auch ein Netzknoten des Telekommunkationskonzerns AT&T.

„Der Angriff zielte darauf ab, Chaos und Angst zu verbreiten“, sagte Bürgermeister John Cooper. Drei Menschen wurden verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen 63-jährigen Besitzer des Caravans.