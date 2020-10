Update zum Zustand von Donald Trump: “Dem Präsidenten geht es sehr gut”

Anzeige

Nach der Coronavirus-Infektion von US-Präsident Donald Trump werden immer mehr Ansteckungen in seinem Umfeld bekannt. Auch Trumps Wahlkampfchef Bill Stepien wurde positiv auf das Virus getestet, wie das Wahlkampfteam in der Nacht zu Samstag bestätigte. Trump wurde weiter im Militärkrankenhaus Walter Reed in Bethesda nördlich von Washington behandelt. Trump schrieb auf Twitter aus der Klinik: “Es läuft gut, denke ich! Ich danke euch allen. Liebe!!!!”

Trumps Leibarzt Sean Conley teilte am Samstag in einem Update vor dem Krankenhaus mit: “Dem Präsidenten geht es sehr gut. Er muss nicht beatmet werden." Allerdings, so die Ärzte, werde Trump noch weitere fünf Tage mit dem Medikament Remdesivir behandelt.

Donald Trump hat, so Sean Conley, nach seiner Coronavirus-Infektion weder Fieber noch Atemprobleme. Das sagte sein Arzt Sean Conley am Samstag in einem Krankenhaus nahe Washington, wo Trump sich behandeln lässt. Ihm gehe es sehr gut und Trumps Symptome - Husten und eine verstopfte Nase - ließen nach. Er habe 24 Stunden lang kein Fieber gehabt.

Trump (74) war am Freitagabend (Ortszeit) per Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen worden. Das Weiße Haus sprach von einer Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Conley wollte kein Datum für eine Entlassung Trumps aus dem Krankenhaus angeben