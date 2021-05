Dutzende russische Botschaftsmitarbeiter verlassen Tschechien

Ein Polizist geht an einem Plakat vorbei, das von Demonstranten an einem Tor der russischen Botschaft angebracht wurde. Tschechien wirft Russland vor, in die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 verwickelt gewesen zu sein. Als Reaktion darauf weise man 18 russische Botschaftsmitarbeiter aus, die eindeutig als Mitarbeiter der Geheimdienste SWR und GRU identifiziert worden seien, sagte Innenminister Jan Hamacek am Samstag (17.04.2021) in Prag. © Quelle: Petr David Josek/AP/dpa