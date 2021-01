Der DIHK kämpft ums Überleben – und fürchtet plötzlich die SPD

Anzeige

Berlin. Es war eine Entscheidung, die den Deutschen Industrie- und Handels­kammertag (DIHK) in seinen Grundfesten erschüttert hat. Mitte Oktober urteilte das Bundes­verwaltungs­gericht in Leipzig, dass jedes der 3,5 Millionen Kammermitglieder in Deutschland den Austritt seiner regionalen IHK aus dem DIHK verlangen kann, wenn der Dachverband seine Kompetenzen überschreitet – sich etwa zu Fragen äußert, die über die Wirtschaftspolitik hinausgehen.

Die Grenzen dessen, was aus ihrer Sicht noch Wirtschaftspolitik ist und was nicht, zogen die Verwaltungsrichter ausgesprochen eng. Selbst eine Aussage zu den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Iran kann laut Urteil des Oberverwaltungs­gerichtes Münster und Bestätigung des Bundesverwaltungs­gerichtes ein Kompetenzverstoß sein.

2016 hatte DIHK-Präsident Eric Schweitzer an einer Delegationsreise des damaligen Bundeswirtschafts­ministers Sigmar Gabriel (SPD) nach Teheran teilgenommen und in einem Interview die Frage gestellt bekommen, ob der Iran ein Partner sei, mit dem man bedenkenlos zusammenarbeiten könne. „Niemand arbeitet bedenkenlos mit dem Iran zusammen“, hatte Schweitzer geantwortet und hinzugefügt: „Gerade für Deutschland ist das Existenzrecht Israels unantastbar. Und die Menschenrechtslage im Iran ist nicht hinzunehmen. Es ist richtig, dass Sigmar Gabriel diese Themen angesprochen hat, auch die Rolle Irans im Syrien-Krieg. Konflikte lassen sich ohne Dialog und wirtschaftlichen Austausch nicht lösen. Meistens funktioniert Annäherung eben über Handel.“

Klar kompetenzwidrig, urteilten die Richter. Die Äußerungen des Präsidenten hätten „keinen ausreichenden Wirtschaftsbezug“.

Sprachloses Entsetzen im Haus der Wirtschaft

Der Urteilsspruch führte in der DIHK-Hauptgeschäfts­führung zu sprachlosem Entsetzen. Wobei „sprachlos“ in diesem Zusammenhang durchaus wörtlich zu nehmen ist, denn seit dem in Wirtschaftskreisen als „Maulkorburteil“ bezeichneten Richterspruch ist der DIHK als Spitzenverband der deutschen Wirtschaft weitgehend verstummt. Die Verantwortlichen um Haupt­geschäftsführer Martin Wansleben fürchten, dass jede weitere Äußerung den Kammergegnern neue Munition liefern und den Zerfall des Verbandes beschleunigen könnte.

Ganz unbegründet ist diese Sorge nicht, zumal den Bundes­verwaltungs­richtern trotz der rund 11.000 Einzeläußerungen des DIHK zwischen März 2016 und November 2019 schon elf Kompetenzverstöße ausreichten, um den Zwangsaustritt der IHK Nord Westfalen aus dem Dachverband anzuordnen. Deren Mitglieds­unternehmer Thomas Siepelmeyer, Windkraftprojektierer, Edelsteinhändler und Kammergegner aus Münster, hatte das Verfahren ins Rollen gebracht.

Siepelmeyers Beispiel könnten weitere Kammergegner folgen. Der Bundesverband für freie Kammern hat bereits vier Eilverfahren für den Austritt weiterer Kammern aus dem DIHK angestrengt. Die Angst im Haus der Wirtschaft ist groß, dass auch „Reichsbürger“, Anarchisten oder Berufsquerulanten die Möglichkeit für sich entdecken. Am Ende könne jeder einzelne Troll die unsichere Rechtslage nutzen, um den gesamten Verband lahmzulegen, heißt es in der Wirtschaft. Der DIHK drohe auszubluten.

Wirtschaftsminister Altmaier will den Verband retten

Als Retter in der Not hat sich Bundes­wirtschafts­minister Peter Altmaier (CDU) angeboten. Dessen Ministerium legte noch im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf vor, der dem DIHK das Überleben sichern und die Kammerrebellen in ihre Schranken weisen soll. Altmaier will den DIHK, der bislang als privatrechtlicher Verein organisiert ist, in das IHK-Gesetz aufnehmen und in eine Körperschaft öffentlichen Rechts umwandeln, aus dem die gesetzlichen Mitglieder – in diesem Fall die einzelnen IHK – nicht mehr austreten könnten. Der DIHK wäre damit gerettet, müsste aber damit leben, künftig unter der rechtlichen Aufsicht des Ministeriums zu stehen und vom Bundesrechnungshof kontrolliert zu werden.

Ende vergangenen Jahres sah es so aus, als könnten sich die meisten Beteiligten mit dieser Idee anfreunden – doch dann trat Nina Scheer auf den Plan. Die SPD-Bundestags­abgeordnete gilt als Gegnerin des Kammerwesens, und sie schickte an Heiligabend einen geharnischten Brief an ihre Fraktionskollegen.

Darin wirft sie dem DIHK eine „neoliberale Ausrichtung“ sowie Lobbypolitik gegen Arbeitnehmer, die Energiewende und Positionen der SPD vor. „Sollten der DIHK und die ihn unterstützenden Stellen im Wirtschafts­ministerium mit dieser ‚Reform‘ Erfolg haben, würde die rechtswidrige Lobbypolitik des DIHK zukünftig auf gesetzliche Füße gestellt und damit für legal erklärt, verbunden mit einem deutlichen institutionellen Machtzuwachs des DIHK“, schreibt Scheer an die SPD-Abgeordneten. Sie fordert diese auf, die Neuregelung nicht mitzutragen.

Scheer ist nicht die einflussreichste unter den SPD-Abgeordneten, trotzdem hat ihr Brief in der Wirtschaft Nervosität ausgelöst. Würde sich die SPD aus ideologischen Gründen der Rettung des DIHK verweigern?

Nein, heißt es unter Wirtschafts­politikern der Fraktion. Es gebe ein, zwei Fragen, die noch geklärt werden müssten, aber das befinde sich im Rahmen des in einem Gesetzgebungs­verfahren Üblichen. Teilnehmer der Fraktionsklausur der SPD-Abgeordneten in der vergangenen Woche berichteten dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND), dass mehrere prominente Sozialdemokraten für eine differenzierte Haltung in der Sache plädiert hätten, darunter Vizekanzler Olaf Scholz, Arbeitsminister Hubertus Heil und der für Wirtschaftspolitik zuständige Fraktionsvize Sören Bartol.

Dem Vernehmen nach soll an diesem Mittwoch ein klärendes Gespräch zwischen Vertretern des DIHK und der SPD stattfinden. Auch Nina Scheer soll dabei sein. Danach will man weitersehen.