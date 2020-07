Digitale Unterrichtstage: AKK für Verbesserung von digitalem Unterricht an Schulen

Anzeige

Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorgeschlagen, in den Schulen regelmäßige digitale Unterrichtstage einzuführen. In anderen Ländern werde überlegt, alle paar Wochen einen digitalen Unterrichtstag anzusetzen, “damit wir das, was wir gelernt haben, nicht verlernen”, sagte Kramp-Karrenbauer bei einer digitalen CDU-Konferenz. “Das könnte auch ein Beispiel für Deutschland sein.”

Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer festgestellt, dass auch die Möglichkeiten für digitalen Unterricht dringend verbessert werden müssen. “Wenn wir bei dieser Krise bei etwas versagt haben, dann darin, dass alle Kinder auf gleichem Niveau digitalen Unterricht erhalten.”

Video RND-Videoschalte: Die Schulen müssen sehr gut planen

Das liege an technischen Schwierigkeiten, fehlenden Unterrichtsmaterialien und daran, dass nicht alle Lehrer mit digitalen Unterrichtsmöglichkeiten vertraut seien. “Das ist ein Armutszeugnis”, sagte Kramp-Karrenbauer.

Die Koalition hatte im Mai beschlossen, die Anschaffung von Tablets für Schüler mit 500 Millionen Euro zu unterstützen.