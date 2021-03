„Schlimmster Fehler“ der letzten Wochen: Woidke kritisiert Mallorca-Entscheidung scharf

Anzeige

Anzeige

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bundesregierung scharf dafür kritisiert, die Reisewarnung für Mallorca aufzuheben. „Das ist einer der schlimmsten Fehler, die in den letzten Wochen gemacht worden sind“, sagte Woidke am Mittwoch im Interview mit dem Sender BB-Radio.

„Es sind viele Fehler gemacht worden, aber dieser Fehler hat - was das Verständnis für die Coronamaßnahmen der Bundesregierung betrifft - richtig ‚reingeschlagen“, so Woidke weiter. Die Menschen im Land könnten nicht verstehen, warum Urlaub in Deutschland nicht möglich sei, aber 40.000 Urlauber nach Mallorca fliegen könnten.

„Jedes Risiko muss ausgeschlossen werden“, betonte Woidke. Internationale Flugreisen erhöhten in jedem Fall das Risiko. „Ohne solche Flugreisen wäre das Virus überhaupt nicht so schnell nach Europa gekommen“, erklärte der Regierungschef. „Mallorca wird als Viren-Inkubator in die Geschichte eingehen.“

Ramelow: Von Hoteliers und Bürgern „verdroschen“ worden

Anzeige

Ähnlich äußerte sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Seiner Einschätzung nach haben die Flüge nach Mallorca ohne Testpflicht bei der Rückkehr für einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung gesorgt. „Der eigentliche Vertrauensverlust, der eingetreten ist und der uns massiv unter Druck gesetzt hat, war der Eindruck, dass man nach Mallorca in den Urlaub fliegen kann und in Deutschland kann man nicht in die Hotels“, sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt.

Dafür sei man von den Hoteliers und von den Bürgern gleichermaßen „verdroschen“ worden. Dies sei auch der Grund, warum mehrere Bundesländer in die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Forderung gegangen seien, Urlaub im eigenen Land zu ermöglichen.

Anzeige

Die Bundesregierung habe dabei deutlich gemacht, dass auch sie keine Urlaubsflüge gewollt habe und die Balearen nur „formal“ von der Risikoliste genommen worden seien. „Aber gekümmert hat sich auch niemand“, sagte Ramelow verärgert. Dadurch sei ein „fataler Eindruck“ entstanden.