Die Bundestagsfraktion der Linken setzt auf Kontinuität

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die stark dezimierte Bundestagsfraktion der Linken verfährt offensichtlich nach dem Motto „Keine Experimente“. Mit großer Mehrheit haben die 39 Abgeordneten der Fraktion am Montag Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali erneut zur Doppelspitze gewählt. Die beiden haben den Fraktionsvorsitz bereits seit November 2019 inne und erhielten jetzt 77 Prozent der Stimmen.

„Unser klarer Auftrag heißt, das soziale Gewissen im deutschen Bundestag zu sein“, sagte der frisch wiedergewählte Co-Fraktionschef Bartsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und betonte: „Wir brauchen ein deutliches Mehr an Geschlossenheit und Fokussierung.“ Vor dem Hintergrund, dass die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich als Koalitionspartner in eine rot-rote Landesregierung eintritt, sagte Bartsch, daraus erwachse eine neue Verantwortung für die Partei.

“Das ist ein gutes Signal, dass sich ein destruktiver Kurs in der Fraktion nicht durchsetzen konnte. Jetzt kommt es auf eine entschiedene klare soziale und friedliche Opposition im Deutschen Bundestag an“, kommentierte die Abgeordnete Sevim Dagdelen das Ergebnis gegenüber dem RND.

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Linke war bei der Bundestagswahl am 26. September von 9,2 Prozent im Jahr 2017 auf 4,9 Prozent abgesackt, zog aber trotz Fünf-Prozent-Hürde wieder in den Bundestag ein, weil drei Abgeordnete ein Direktmandat in ihren Wahlkreisen holten: Gregor Gysi und Gesine Lötzsch in Berlin sowie Sören Pellmann in Leipzig. Wenn eine Partei mindestens drei Direktmandate holt, darf sie anteilig zu ihrem Zweitstimmenergebnis Sitze im Bundestag besetzen. Da sind bei der Linken jetzt 39, in der letzten Legislaturperiode waren es noch 69 Sitze.

Schon unmittelbar nach der Wahl hatten die beiden Parteivorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler klargemacht, dass zwar eine inhaltliche Erneuerung fällig sei, sie beide aber persönliche Konsequenzen nicht für nötig hielten. „Wir müssen uns neu erfinden“, sagte Hennig-Wellsow und kündigte eine umfassende Analyse und eine breite Diskussion um eine neue Strategie an.

In der Frage, worauf das schlecht Wahlergebnis zurückzuführen ist, gehen die Ansichten in Partei und Fraktion auseinander. Manche kritisieren, die Linke habe versucht, grüner als die Grünen zu sein, andere finden, die Partei habe sich im Wahlkampf zu sehr SPD und Grünen für ein mögliches Regierungsbündnis angedient. Wieder andere sehen eine Vernachlässigung von Ost-Themen oder von bestimmten Wählergruppen.

Nun setzt die Partei mit der alten und neuen Fraktionsspitze auf Kontinuität und will bei der Programmatik offenbar nichts überhasten: „Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein und das Wahlergebnis kritisch aufarbeiten. Das braucht Zeit und unabhängige Expertise“, sagte die Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali der Nachrichtenagentur dpa.

Der Parteivorstand hatte am Sonntagabend vorgeschlagen, bei der Wahlanalyse mit der Fraktion auch externe Experten zu Rate zu ziehen und in gemeinsamen Arbeitsgruppen an einer neuen Strategie zu erarbeiten.