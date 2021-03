“Dieses Virus ist böse”: Hinterbliebene von Corona-Toten zu Gast beim Bundespräsidenten

Anzeige

Berlin. Das Leid, sagt Aslan Mahmood, “das kann uns kein Präsident nehmen. Aber er kann Mitgefühl zeigen. Und mein Vater wäre glücklich, wenn er sehen würde, dass wir ins Schloss Bellevue eingeladen wurden, um an ihn zu erinnern.” Nur einen Steinwurf entfernt vom Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betrieb Tariq Mahmood, der aus Pakistan einwanderte, einen Supermarkt.

Ende November ist er gestorben, mit 64 Jahren an Covid-19. Er lag wochenlang im künstlichen Koma. Seine Familie durfte ihn erst in seinen letzten Stunden besuchen, um Abschied zu nehmen. “Er war ein feiner Mensch, der immer ein Lächeln im Gesicht hatte”, sagt sein Sohn.

Gedenken im Supermarkt der Familie in Berlin-Moabit an Tariq Mahmood, der mit 64 Jahren im November 2020 an Covid-19 verstarb. © Quelle: Dana Schülbe/RND

Aslan Mahmood sitzt nun neben dem Präsidenten und der Berliner Journalistin Kirsten Grieshaber, um gemeinsam zu trauern. Auch sie verlor Ende 2020 ihren Vater an das Virus. Ihre Mutter war ebenfalls infiziert, beide lagen in derselben Klinik, auf unterschiedlichen Stationen, durften sich nicht sehen. Grieshaber konnte sich nicht mehr verabschieden. “Wenn jemand stirbt, braucht er Berührung, braucht jemanden, der ihm die Hand hält. Das verhindert dieses Virus”, sagt sie mit tieftrauriger Stimme.

Steinmeier wirbt für gemeinsames Gedenken

Zugeschaltet sind weitere Angehörige. Anita Schedel aus Passau verlor ihren Mann, ohne zu ihm zu dürfen. “Dieses Virus ist böse”, sagt sie. Michaela Mengel aus Essen musste zusehen, wie ihre Tochter Annalena starb. Die mit einem seltenen Gendefekt geborene und geistig behinderte junge Frau steckte sich vermutlich in der Behindertenwerkstatt an, in der sie arbeitete. Sie klingt bitter, als sie klagt: “Um jüngere Menschen mit Vorerkrankungen schert sich kein Mensch. Da ist ein Fehler im System.”

Steinmeier hört zu, tröstet mit Worten und spricht sich erneut für ein öffentliches Gedenken an die Menschen aus, die während der Corona-Pandemie gestorben sind. Er halte es für sehr wichtig, „dass wir innehalten, um gemeinsam in Würde Abschied zu nehmen von den Verstorbenen in der Zeit der Pandemie“, sagt der Bundespräsident.

Das gelte auch für jene, die nicht dem Virus zum Opfer gefallen, aber genauso einsam gestorben seien. “Es ist so schwierig zurzeit, die Würde im Abschied zu ermöglichen”, sagt die ebenfalls zugeschaltete Trauerbegleiterin Regina Ziegler. “Wie ist Abschied nehmen gerade möglich?”

Trost zu finden ist schwer

Tariq Mahmood war in seinem Berliner Stadtviertel Moabit überall bekannt und beliebt. Er half Flüchtlingen durch die Bürokratie, steckte Kindern im Laden Lollis zu, “Kunden gehörten zur Familie”, sagt sein Sohn. 1000 Trauernde wären normalerweise zur Beerdigung gekommen, 50 waren gestattet. Die Polizei sperrte mit Mannschaftswagen die Zufahrten zum Friedhof, die Presse vermutete fälschlicherweise Clan-Kontakte, die Familie hat bis heute keine Worte für die chaotische Beisetzung.

Auch Anita Schedel fehlt bis heute das richtige Gefühl des Abschieds. “Es gibt auch kein “später”, keinen Trost in einer nachgeholten Trauerfeier”, sagt sie.

Steinmeier will es dennoch versuchen. Er wies darauf hin, dass am 18. April in Berlin eine Gedenkfeier mit der Staatsspitze und Hinterbliebenen stattfinden solle. Er erinnerte an die mehr als 71.000 Menschen in Deutschland, die bislang an oder mit Corona gestorben sind. Das sei eine „erschütternde, verstörende Dimension“.

„Hinter jeder einzelnen Zahl steht ein Schicksal, steht ein Mensch, der von uns gegangen ist“, betonte der Bundespräsident. „Dahinter stehen unendliche Trauer und unendlicher Schmerz und ja, manchmal auch Bitterkeit.“

“Ja, es gibt Hoffnung, dass wir die Pandemie besiegen werden - dank der Impfstoffe, die uns jetzt zur Verfügung stehen”, sagte Steinmeier. Aber noch immer stürben Tag für Tag Hunderte Menschen an einer Covid-19-Infektion. Bisher hätten die Hinterbliebenen meist im Stillen und individuell getrauert.

“Uns allen fehlt eine Form des gemeinsamen Gedenkens und Abschiednehmens. Denn wir haben doch gespürt in dieser dunklen Zeit, wie verletzlich wir als Menschen sind und wie sehr wir als Gemeinschaft aufeinander angewiesen sind”, unterstrich der Bundespräsident.