Diese Bundesländer planen eine Mundschutzpflicht

Anzeige

Anzeige

Berlin. Einfache Schutzmasken, Schals und Tücher können bei der Eindämmung des Coronavirus helfen. Die Bundesregierung hatte nach den letzten Beratungen mit den Regierungschefs der Länder jedoch lediglich eine Empfehlung zum Tragen solcher Masken ausgesprochen.

Entsprechende Regelungen sind jedoch ohnehin Ländersache. Mehrere Bundesländer haben mittlerweile eine Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr beschlossen oder planen sie einzuführen. Ein Überblick.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sachsen

Sachsen setzt in der Corona-Krise angesichts weiter steigender Fallzahlen schon seit diesem Montag auf eine Maskenpflicht – als erstes deutsches Bundesland. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder einen Laden betritt, muss Mund und Nase mit einer Schutzmaske, einem Tuch oder einem Schal bedecken. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ging wenige Stunden nach Beginn der Regelung davon aus, dass fast 80 Prozent der Menschen sich daran halten.

“Es lief sehr positiv an”, sagte Köpping beim täglichen Videobriefing der Regierung. Wenn es gelänge, mit der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sowie der Mund-Nasen-Abdeckung die Zahl der Corona-Infektionen zu stabilisieren, könne man über weitere Erleichterungen reden. Auf Details wollte sie sich aber nicht festlegen: “Wir müssen ein Stück weit abwarten, wie sich unsere Infektionszahlen entwickeln.”

Mecklenburg-Vorpommern

Anzeige

In Mecklenburg-Vorpommern gilt ab dem 27. April eine Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte die Bevölkerung am Wochenende in einer Videobotschaft außerdem auf, grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz in den verschiedenen Lebensbereichen zu tragen: “Er kann uns helfen, zu mehr Freiheiten, zu mehr sozialem Leben zu kommen und gleichzeitig uns besser zu schützen”, sagte Schwesig am Samstag.

Bayern

Anzeige

Von der kommenden Woche an sollen Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmasken oder auch Schals Pflicht sein, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag in München. “Man nennt das im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht.” Diese werde im gesamten öffentlichen Nahverkehr gelten und in allen Geschäften, die schon jetzt geöffnet haben. Dazu zählen auch Supermärkte.

Der Freistaat ist das erste westdeutsche Bundesland, welches damit das von Bund und Ländern verabredete Maskengebot nachträglich verschärft.

Video Schriftliche Abiturprüfungen im Corona-Krisenmodus 1:51 min Eine besondere Herausforderungen für die Schulen sind die Abiturprüfungen. In Kleinmachnow in Brandenburg wurden klare Regelungen geschaffen © Reuters

Thüringen

In Thüringen soll bereits ab dieser Woche Freitag in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht gelten. Das sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) wird die Maßnahme nach Angaben ihres Hauses am Dienstag dem Kabinett vorschlagen. Zur Begründung führte Werner eine gewünschte Vereinheitlichung der Regeln im Land an.

Die Ministerin betonte: “Bisher war ich selbst sehr skeptisch gegenüber einer Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.” Eine Maske könne nur ein zusätzlicher Schutz sein, von grundsätzlicher Bedeutung sei das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln. “Für wirklich problematisch halte ich aber einen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen innerhalb Thüringens. Das schürt Verunsicherung in der Bevölkerung”, so Werner.

Anzeige

Baden-Württemberg

Auch die Landesregierung Baden-Württembergs strebt die Einführung einer Maskenpflicht zur konsequenteren Eindämmung des Coronavirus an. Am Dienstag befasst sich das grün-schwarze Kabinett mit einem verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz für den öffentlichen Nahverkehr und für den Einkauf. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine solche Vorgabe auf die Tagesordnung setzen lassen, hieß es am Montag.

Im Anschluss an die Sitzung will Kretschmann um 12 Uhr mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) die Öffentlichkeit informieren.

Berlin

In Berlin wird innerhalb des Senats zumindest über die Möglichkeit einer Maskenpflicht diskutiert. Der regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) plädiere für eine solche Regelung zumindest für Busse, S- und U-Bahn, wurde der Deutschen Presse-Agentur am Montag aus Kreisen der rot-rot-grünen Koalition bestätigt. Schon vor einer Woche hatte Müller erklärt, er könne sich eine Maskenpflicht “für bestimmte Situationen” vorstellen.

Die mitregierenden Grünen sehen solche Überlegungen mit Skepsis. “Wer eine Maskenpflicht fordert, muss der Bevölkerung auch Masken bereitstellen können”, sagte Fraktionschefin Antje Kapek. “Das ist weiterhin nicht der Fall, und die Masken, die es gibt, müssen dem Personal im Gesundheitswesen vorbehalten sein.”