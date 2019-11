Die Ukraine schert sich nicht um „Ukrainegate“ und Trump-Impeachment

Anzeige

Kiew/Moskau. Es gäbe genug Grund, sich aufzuregen. „Er liebt Ihren Arsch“, hatte Gordon Sondland, US-Botschafter bei der EU, Donald Trump am Telefon über Wolodymyr Selenskyj gesagt. Der amerikanische Diplomat bestätigte die wenig schmeichelhafte Charakterisierung des ukrainischen Präsidenten bei einer Anhörung im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump.

Das Impeachment lässt auch Selenskyj schlecht aussehen. Es kreist um die Frage, ob Trump seinen ukrainischen Kollegen unter Druck gesetzt hat, damit dessen Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden aufnimmt, Trumps möglichen Konkurrenten bei den Präsidentschaftswahlen 2020. Damit wirft „Ukrainegate“ auch die Frage auf, ob sich Selenskyj hat unter Druck setzen lassen. Die Medien in Kiew berichten ähnlich gründlich wie anderswo über das Verfahren gegen Trump. Aber weder Opposition noch Öffentlichkeit verwandeln diese Berichterstattung in eine Debatte über die Rolle des eigenen Staatschefs in der Affäre.

„Trumps Impeachment ist den Ukrainern gleichgültig“, staunt die Washington Post. Es beginnt mit Selenskyj selbst und mit seinem Präsidial-Büro. Dort schweigt man seit Wochen. Der Präsident hat seine Kontakte mit westlichen Journalisten minimalisiert. Die könnten ja nach Trumps Hinterteil oder anderen unangenehmen Einzelheiten seiner Gespräche mit dem US-Kollegen fragen. Auch andere Kiewer Regierungsvertreter bemühen sich, das Thema zu vermeiden. Dabei ist das Schlimmste offenbar nicht passiert. Zwar stellte Selenskyj Trump im Juli telefonisch in Aussicht, man werde an der von Trump geforderten Untersuchung „arbeiten“. Aber das öffentliche Versprechen, im Fall Biden staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu starten, das Trump laut Impeachment-Zeugen von Selenskyj verlangt hatte, gab er nicht.

Das Images des Landes nicht beschädigen

„Es sähe schlecht aus, wenn man jetzt Selenskyj zu lautstark rechtfertigte“, erklärt der Politologe Ihor Rejterowitsch dem RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND). Außerdem schweige die Staatsführung, um es sich weder mit Trump und seinen Republikanern noch mit dem Demokraten und deren möglichen Kandidaten Joe Biden zu verderben. Und das Jahr geht zu Ende, Kiew hat allen Anlass, noch ausstehende Finanzhilfen aus den USA nicht zu riskieren. Aus den gleichen Gründen hält auch die ukrainische Opposition still, „Es herrscht Konsens“, so Rejterowitsch, „dass man in dieser Situation das internationale Image des eigenen Landes so wenig wie möglich beschädigen möchte.“

Zu dieser Situation gehört auch das Gipfeltreffen im Normandie-Format am 9. Dezember: Die gesamte Ukraine wartet gespannt, ob Selenskyj sich beim ersten Treffen mit seinem großen Widersacher Wladimir Putin behaupten kann. Abgesehen von der Ungewissheit über Selenskyjs Verhandlungsgeschick gegenüber Russland im Donbas-Krieg gibt es für seine Kritiker auch innenpolitisch reichlich Munition. Die umstrittene Bodenreform, die Skandale in Selenskyjs Parlamentsfraktion „Diener des Volkes“ und der klemmende Kampf gegen die Korruption haben seit Oktober die Zustimmung für seine Regierung laut Umfragen um fünf Prozent auf 43 Prozent gedrückt.

Amerika ist für die Ukrainer weit weg

„Niemand versteht, wohin Selenskyj das Land führt“, schimpft das Wirtschaftsportal liga.net. „Und ob er es überhaupt führt.“ Die einfachen Ukrainer haben jedenfalls andere Sorgen als Donald Trumps Karriere. „Die Leute sind mehr damit beschäftigt, was in Ihrem direkten Umfeld passiert“, sagt der Lokalaktivist Spartak Stepnow aus der ostukrainischen Industriestadt Mariupol. Die schon vor Selenskyj gestartete Dezentralisierung biete auf kommunaler Ebene ganz neue Möglichkeiten. „Jetzt wird vor allem diskutiert, welche Straße man ausbessert oder wo man am besten eine neue Ampel hinstellt.“ Und Politologe Rejterowitsch sagt: „Für die Ukrainer ist Amerika genau soweit weg, wie die Ukraine für die Amerikaner.“

