Die sympathische Philosophie der Corona-App

Tim Höttges, Chef der Deutschen Telekom, zeigte sich bei der Vorstellung der Corona-Warn-App regelrecht bewegt: „Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine so gute Partnerschaft zwischen Staat und Privatwirtschaft erlebt.“

Was ist das? Nur eine Werbedurchsage? Die übliche Schwärmerei eines Beteiligten zum Abschluss eines großen Projekts?

Höttges, Jahrgang 1962, ist kein Anfänger. Beruflich überblickt er schon ein paar Jahrzehnte, persönlich hat er keinen Profilierungsbedarf. Deshalb spricht vieles dafür, seine Aussage einfach mal als authentisch einzuordnen und sacken zu lassen.

In Deutschland häufen sich gerade, mitten in der Pandemie, einige positive Zeichen. Noch immer wartet alle Welt auf einen Impfstoff. Um aber in der Übergangszeit den Erreger schon mal so gut es geht einzudämmen, gehen Land und Leute jetzt interessante neue Wege.

Am Anfang stand der nationale Lockdown. Es folgte eine zweite Phase, in der die Kanzlerin sehr viel Verantwortung wieder an Bundesländer und Landkreise zurückgab. Jetzt, mit der Corona-Warn-App, folgt Phase drei. Der Ball rollt noch ein Stück weiter, zurück zu uns allen. Jeder der 50 Millionen Mobiltelefonbesitzer in Deutschland kann jetzt einen kleinen Beitrag zum großen Ganzen leisten.

Die Corona-Warn-App mit der Seite zur Risiko-Ermittlung ist im Display eines Smartphone vor der Kuppel des Reichstags zu sehen. Mithilfe der App werden Bürger benachrichtigt, sollten Sie sich in der Nähe eines am Corona-Virus erkrankten aufgehalten haben, wenn dieser die App ebenso installiert hatte und seine Erkrankung meldet. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Natürlich kann die App keiner Infektion unmittelbar vorbeugen. Je mehr Menschen sie aber nutzen, umso klarer werden neu entstandene Infektionsketten sichtbar – die dann rasch unterbrochen werden können. Mittelbar ergibt sich dann eine sogar doppelte Wirkung: Die Reaktionen des Gesundheitssystems werden insgesamt beschleunigt, und zugleich wird die Ausbreitung des Virus insgesamt verlangsamt.

In diesem Weg der Viruseindämmung liegt nicht nur etwas Technisches. Es kommt auch viel Ethik ins Spiel. Keiner hat es laut gesagt. Aber im Grunde hat Deutschland mit der Warn-App soeben auch eine eigene Anti-Virus-Philosophie entwickelt: liberal, aber effizient.

Die App löst auf sympathische, fast wundersame Art diverse Gegensätze auf. Sie setzt auf Eigenverantwortung des Einzelnen - und zielt doch in ihrer Gesamtwirkung auf die Allgemeinheit. Sie ist ein zentral angeschobenes großes Gemeinschaftsprojekt – und bleibt doch komplett dezentral in ihren datenschutzrechtlich sensiblen Funktionsweisen.

„Individuelle Vigilanz“, predigt der deutsche Virologe Alexander Kekule schon seit vielen Wochen, müsse zu einem zentralen Element werden im künftigen Leben mit dem Virus. Gemeint sind Wachsamkeit und Achtsamkeit jedes Einzelnen, in jeder einzelnen Situation. Die Warn-App hilft jetzt, aus dieser Theorie Praxis zu machen, Achtsamkeit im Alltag zu beweisen, nicht nur aus Sorge um sich selbst, sondern vor allem auch im Sinne von Fürsorge für alle.

"Individuelle Vigilanz": Der Virologe und Biochemiker Alexander Kekulé setzt auf das Mitmachen jedes Einzelnen bei der Virusabwehr. © Quelle: imago/dpa/RND Montage Behrens

Die Deutschen markieren mit diesem Herangehen auch im Weltmaßstab ihren ganz eigenen Weg. In China erlaubt sich eine digitale Diktatur, kurzerhand jeden Einzelnen mal eben bis ins Letzte auszuforschen. In den USA und in Brasilien gaukeln unterdessen passive und wirklichkeitsferne Präsidenten trotz vielerorts gefährlich weiter steigender Infektionskurven den Menschen eine Normalität vor, die es nicht gibt.

In Deutschland dagegen macht der Staat den Bürgern nichts vor, er erhebt sich auch nicht über sie. Regierung und Regierte finden derzeit zusammen in einem tastenden, kooperativen Modus. Das hebt zwar nicht die Stimmung, verhütet aber Enttäuschungen.

Mehr noch: Eine produktive neue Balance zwischen staatlicher und privater Verantwortung könnte Deutschlands Demokratie sogar auf Dauer widerstandsfähiger machen. Die Corona-Warn-App zeigt beinahe lehrbuchhaft, dass Simplifizierung und Polarisierung niemandem helfen. Politiker, die sich gern breitbeinig als starke Führer aufstellen, müssen jetzt erkennen, dass sie ohne die Schwarmintelligenz einer umsichtigen Bevölkerung herzlich wenig erreichen können. Umdenken müssen aber auch jene Normalbürger, die ihr Engagement in der Corona-Krise darauf beschränken, mit verkniffener Miene auf „die da oben“ zu schimpfen. Faktische Besserung wurde auf diese Art noch nie und noch nirgends bewirkt.