Die Soldatin mit dem Baby im Arm: Große Anteilnahme nach Tod von 23-Jähriger bei Anschlag in Kabul

Chemnitz. Am Donnerstag hat die Terrororganisation ISIS-K einen Anschlag in der Nähe des Flughafens Kabul verübt. Dabei kamen mindestens 182 Menschen ums Leben, darunter auch mindestens 13 US-Soldaten. Ein Opfer bekommt in den sozialen Medien besonders große Anteilnahme.

Es ist die 23-jährige US-Marinesoldatin Nicole Gee. Von ihr waren vor dem Anschlag Bilder veröffentlicht worden, wie sie bei der Evakuierungsmission ein afghanisches Baby auf dem Flughafengelände trägt. Eines der Fotos teilte sie selbst auf ihrem Instagram-Profil und schrieb dazu: “Ich liebe meinen Job.”

“Sie nahm ihren letzten Atemzug, während sie tat, was sie liebte: Menschen zu helfen”, schrieb eine Kameradin von Nicole Gee auf Facebook. Der Beitrag wurde bis Samstagabend deutscher Zeit knapp 40.000 Mal geteilt.

Auch auf Twitter und Reddit zeigten zahlreiche Nutzer ihre Bestürzung mit Beiträgen, Kommentaren und geteilten Fotos.

Nach US-Angaben hatten sich bei dem Anschlag mindestens drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Eine der Detonationen ereignete sich demnach an einem Tor zum Flughafengelände, an dem US-Soldaten im Einsatz waren. Eine Reihe von Kämpfern der Terrormiliz IS habe anschließend das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet, sagte US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando Centcom führt.

Erste US-Opfer in Afghanistan seit mehr als einem Jahr

Seit dem umstrittenen Abkommen seines Vorgängers Donald Trump mit den Taliban im Februar vergangenen Jahres war in Afghanistan kein US-Soldat mehr gewaltsam ums Leben gekommen. Doch unmittelbar vor dem Ende von Amerikas längstem Krieg erlitten die US-Streitkräfte nun ihre schwersten Verluste in dem Land seit mehr als einem Jahrzehnt.

Wie das US-Verteidigungsministerium am Samstag bekanntgab, waren die 13 bei dem Anschlag in Kabul getöteten US-Soldaten zwischen 20 und 31 Jahre alt. Unter den Opfern waren elf Marineinfanteristen und je ein Soldat des Heeres und der Marine. Fünf der Marineinfanteristen waren gerade mal 20 Jahre alt.

Video „Absolut niederträchtiger Anschlag“: Merkel verurteilt Selbstmordattentat an Kabuler Flughafen 1:51 min Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich erschüttert über den Selbstmordanschlag am Flughafen in Kabul. Dort gab es bei Explosionen mehrere Tote. © Reuters

Elf der Opfer waren zwischen 20 und 23 Jahre alt, ein Soldat war 31. Das Ministerium veröffentlichte, wie in den USA üblich, auch die vollen Namen der Getöteten. Über die Dutzenden zivilen Opfer des verheerenden Anschlags vom Donnerstag außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt ist hingegen bislang wenig bekannt.

Die Särge der getöteten Soldaten waren in einem Flugzeug auf dem Weg in die USA, wie der Sprecher des Pentagons, John Kirby, am Samstag erklärte. Er machte keine Angaben dazu, ob Verteidigungsminister Lloyd Austin oder Präsident Joe Biden der Ankunft der Särge auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover im Bundesstaat Delaware beiwohnen würden.

Die bei dem Anschlag verletzten US-Soldaten wurden im Militärkrankenhaus in Landstuhl in Rheinland-Pfalz versorgt. Am Freitag hatte das US-Militär von 18 Verwundeten gesprochen.