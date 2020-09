Anzeige

Anzeige

Minsk. Wenn Maria am Morgen hinausgeht, ist sie sich nicht sicher, ob sie am Abend wieder nach Hause kommt. Aber nach den Wochen der Proteste, der Festnahmen, der Polizeigewalt habe sie sich schon daran gewöhnt. Sie ist sich sicher: “Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mich holen werden.” Ein Grund, warum sie mittlerweile keine Kleider, Röcke oder hohen Schuhe mehr trägt, wenn sie das Haus verlässt, sondern nur noch Turnschuhe, Jeans und Jacke. Einerseits könne man damit gut weglaufen, wenn man verfolgt werde, erklärt sie und klingt dabei so, als würde sie über das Wetter reden. Andererseits: Hält eine Jacke nicht auch in der Gefängniszelle warm?

Belarus. Trotz Repressionen, Festnahmen und Einschüchterungen reißen im 9,5-Millionen-Einwohner-Land die Proteste gegen den langjährigen Präsidenten Alexander Lukaschenko nicht ab. Am fünften Sonntag in Folge sind am Wochenende wieder Zehntausende Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen. Dabei spielen Frauen wie Maria eine besondere Rolle: Sie waren es, die mit ihren Aktionen eine mögliche Eskalation der Gewaltspirale durchbrachen und den Protesten eine neue, friedliche Richtung gaben. Sie sind es immer noch, die männliche Demonstranten im öffentlichen Raum vor dem Zugriff der brutalen Polizeikräfte, ob nun in Uniform oder in Zivil, schützen. Erst diese Woche machten in sozialen Medien Bilder aus Minsk die Runde, die zeigen, wie eine Gruppe aus Frauen ihre männlichen Kollegen vor bewaffneten Männern mit Sturmhauben abschirmte und rettete.

Wer wird schon auf Frauen in weißen Kleidern schießen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Maria (der Nachname ist der Redaktion bekannt) war von Anfang an bei den Frauenprotesten dabei. An jenem mittlerweile historischen Vormittag, als sich nach den ersten drei Gewaltnächten nach den Präsidentschaftswahlen am 9. August Hunderte Frauen im Minsker Stadtzentrum zu einer Solidaritätskette versammelten, um gegen Wahlfälschungen und die Polizeigewalt zu demonstrieren. In weißen Gewändern, mit weißen Blumen, barfuß sangen sie belarussische Volkslieder. “Wer wird schon auf Frauen in weißen Kleidern schießen, am helllichten Tag?”, dachte sich Maria damals. Das Echo war gewaltig. Die Autos hupten, die Menschen winkten von ihren Balkonen, Passanten zückten ihre Handys, Bilder von den “Frauen in Weiß” fluteten die sozialen Medien. Es war ein Schlüsselmoment der Proteste. Danach hörte die Gewalt zumindest für einige Tage auf, am Wochenende gingen in Minsk mehr als 100.000 Menschen auf die Straße.

Seither sind die Frauen in Belarus in aller Munde. Die Bilder von den weißen Frauen gingen um die Welt. Unter dem Titel “Flower Power” widmete der britische “Guardian” den “Frauen, die in Belarus die Bewegung für Veränderung anführen”, seine Titelgeschichte. Jeden Samstag marschieren sie seither durch die belarussischen Städte, rufen “Lukaschenko, hau ab” und schwenken weiß-rot-weiße Fahnen. “Die Frauen haben unsere Revolution gerettet”, heißt es heute in Belarus.

Video Lukaschenko: Wenn ich falle, fällt Belarus und danach Russland 2:31 min Mitglieder der Opposition aus Belarus sollen nach ihrer Entführung erpresst worden sein, die Oppositionelle Maria Kolesnikowa in die Ukraine zu bringen. © Reuters

Gegen die Instrumente des Patriarchats

Anzeige

Auch Anastasia Kostjugowa, Projektmanagerin in einem Minsker E-Commerce-Unternehmen, gehört zu den Frauenaktivistinnen der ersten Stunde. In den ersten drei Nächten der Proteste, als sich das Stadtzentrum der Hauptstadt in eine Hölle aus Schlagstöcken, Granaten und Schüssen verwandelte, sah sie aus nächster Nähe, wie Demonstranten von der Polizei verhaftet, zusammengeschlagen und in die awtosaki, die Gefangenentransporter, gezerrt wurden. Die Proteste waren friedlich, doch Nacht für Nacht, Stunde für Stunde stieg auch bei den Protestierenden der Frust. Um der belarussischen Propaganda keine Steilvorlage zu liefern, die Lukaschenkos These stützen könnte, dass es sich bei den Protesten ohnehin nur um bezahlte Provokateure oder prügelnde Plünderer handelte, verabredete sie sich mit Bekannten, um eine betont friedliche Aktion zu organisieren: die Aktion der Frauen. “Die ersten drei Tage spielten wir nach den Männerregeln, und dann nach den Regeln der Frauen”, sagt die 28-Jährige heute. “So haben wir das Aggressionslevel gesenkt und gezeigt, dass die Instrumente des Patriarchat auch ins Leere laufen können.”

Und niemand verkörpert dieses Patriarchat mehr, als Alexander Lukaschenko. Der langjährige Autokrat, der immer wieder mit seinen misogynen Aussagen aufgefallen ist, Frauen als “arme Dinger” bedauerte oder behauptete, dass die Verfassung nicht für sie geschrieben sei, da jede Frau sofort unter der Last der Vollmachten des Präsidentschaftsamtes zusammen brechen würde. Rhetorische Schützenhilfe bekam er dabei von seiner “Frau fürs Grobe”, der Leiterin der Wahlbehörde, Lidija Jermoschina, mit dem bereits legendären Ausspruch, Frauen sollten “besser zuhause bleiben und Borschtsch kochen”, statt sich abends noch auf den Straßen herumzutreiben, wie bei den Protesten im Dezember 2010, als tausende gegen Lukaschenkos Wiederwahl demonstrierten.

Anzeige

Lukaschenko unterschätzte die Frauen - das rächt sich jetzt

Es ist freilich eine Ironie der Geschichte, dass es zehn Jahre später ausgerechnet drei Frauen sein sollten, die das System Lukaschenko in die größte Krise seiner 26-jährigen Amtszeit stürzen. Swetlana Tichanowkskaja, die wohl nur deswegen als einzige Lukaschenko-Gegnerin zu den Wahlen zugelassen wurde, weil sie eine Frau ist, sowie ihre beiden Unterstützerinnen Weronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa, die - ebenso wie Tichanowskaja – ihre nicht zu den Wahlen registrierten Männer repräsentierten. Innerhalb kürzester Zeit gelang es den “drei Frauen gegen Lukaschenko”, was der belarussischen Opposition in all den Jahren zuvor nicht gelungen war: sich zu vereinen. Zu dritt tourten sie durch das Land und entfachten eine Protestwelle, wie sie das Land noch nie gesehen hatte, noch lange über den Wahltag hinaus.

“Bei diesen Protesten geht es von Anfang an um die Frauen”, sagt Kostjugowa, die das Frauen-Trio als “role model” für die Frauenproteste bezeichnet. Eine weitere Ironie, dass es wohl gerade dieser immer wieder explizit vorgebrachte Chauvinismus war, der sowohl Tichanowskaja als auch die Frauenaktivistinnen nicht für voll nahm, unterschätzte, aber diese letztlich bestärkte und zum fast übermächtigen Gegner werden ließ, am repressiven Staat vorbei. Dabei sind längst nicht alle Frauen erklärte Feministinnen, wie Kostjugowa selbst, die zuletzt in Weiß demonstrierten, sondern Frauen aus allen Schichten, Altersgruppen und mit allen Motivationslagen, ob sie nun ihre – meist männlichen – Angehörigen befreien wollten, die unter den tausenden Festgenommenen waren, oder andere politische Ziele verfolgten. Wie feministisch die Frauenproteste sind und wie nachhaltig sie das Frauenbild in der belarussischen Gesellschaft verändern, darüber wird noch viel diskutiert werden. Fakt ist, dass die Proteste in Belarus ohne ihre Aktionen wohl einen anderen Verlauf genommen hätten.

Verschleppt und weggesperrt

Doch immer mehr rote Linien werden überschritten, immer mehr Dämme brechen. Gerade diese Woche häufen sich die Berichte darüber, wie auch Frauen von Polizisten abgeführt und geschlagen werden. Eine Grenzverschiebung selbst bei den nicht gerade für ihre humanitären Gesten bekannten “Silowiki” aus Lukaschenkos mächtigem Sicherheitsapparat. Am Montag wurde etwa Maria Kolesnikowa, die letzte der “drei Frauen gegen Lukaschenko”, die noch im Land ist, verschleppt. Sie befindet sich inzwischen in einem Minsker Untersuchungsgefängnis, nachdem sie sich gegen eine erzwungene Ausreise gewehrt und ihren Pass zerrissen hatte. Bei der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, die wie Kolesnikowa im oppositionellen Koordinationsrat sitzt, läuteten am Dienstag ebenso die “Silowiki” an, die Wohnungen von bekannten Frauenaktivistinnen wurden durchsucht.

Es scheint, als kenne das brutale Durchgreifen inzwischen keine Tabus mehr. Das spürt auch Kostjugowa. Sie hat Angst, die Nächste zu sein. “Aber wenn wir jetzt nicht unsere Furcht überwinden und Lukaschenko loswerden, dann wird es nur noch schlimmer werden”, glaubt sie. “Dann müssen wir ohnehin die nächsten Jahre in Angst und Schrecken leben.” Doch es ist Dienstag dieser Woche, als maskierte Männer in Zivil an ihrer Wohnungstür Sturm läuten und später auch Polizisten ihr Büro durchsuchen. Sie ist inzwischen außer Landes geflohen.