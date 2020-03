Die ratlosen Revolutionäre der FDP

Anzeige

Dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner geht es wie einigen glücklosen Unternehmern in Deutschland: Erst lief alles ziemlich schlecht – und dann kam auch noch die Corona-Krise dazu.

Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, könnte die FDP nicht sicher sein, ob sie in den Bundestag zurückkehrt. Im jüngsten Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen kam sie Ende März auf nur noch 6 %.

Für Lindner ist das ein Desaster, politisch und persönlich. Im Jahr 2013 hatte er den glücklosen Vorsitzenden Philipp Rösler abgelöst, unter dessen Führung die Liberalen erstmals bei Bundestagswahlen aus dem Parlament ausgeschieden waren, mit 4,8 Prozent der Stimmen. Jetzt, nach fast sieben Jahren Lindner, ist die Lage nicht viel besser.

Um die FDP zu beleben, ihr möglichst viel eigenes Profil zu geben, hatte Lindner eigens die Jamaika-Koalition verhindert. Das liberale Profil, so war seine Sorge, würde verschwimmen in einer Koalition mit Angela Merkel und den Grünen. “Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren” - mit diesen unvergessenen Worten begründete Lindner im November 2017 das Jamaika-Aus. Damals stand die FDP noch bei zehn Prozent.

Was genau soll ein Liberaler jetzt fordern?

Heute steht fest: Lindners Nein zu Jamaika hat nicht nur Deutschland schwer geschadet, weil es quälende Verhandlungen zwischen Union und SPD erzwang. Lindners Nein hat auch der FDP nichts gebracht. Eigentlich hätte ein solcher Vorsitzender längst zurücktreten müssen.

Doch Lindner ist noch da - und sucht noch immer Profil. Aber was genau soll ein Liberaler jetzt fordern?

In einem Interview gab er die zackige Losung aus, die Ausgangsbeschränkungen “dürften nicht einen Tag länger dauern als medizinisch nötig”. Ach nein, höhnten Kritiker in sozialen Netzwerken: Meint der FDP-Chef, wir machen jetzt aus Daffke dicht? Hängen blieb: Lindner, logisch für einen Liberalen, meckert über die Ausgangsbeschränkungen.

Bei anderer Gelegenheit gab Lindner sich eher konservativ. Dass manche Menschen sich nicht an die Beschränkungen hielten, sich sogar vorsätzlich in Menschenmengen begeben, sei “unverantwortlich, unreif und schlicht absurd”. Ein Leben in Freiheit, dozierte Lindner, funktioniere “generell nur, wenn man Rücksicht nimmt und verantwortlich handelt”. Ooops. Das wiederum hätte auch ein CDU-Innenminister sagen können.

Es bleibt schwierig. Deshalb entschied sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann, in einem Gastbeitrag für den “Spiegel” eine Art liberale Bazooka herauszuholen. “Lange werden sich das die Leute nicht mehr fallen lassen”, schrieb Buschmann, immerhin Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Bundestag, mit Blick auf die Ausgangsbeschränkungen . “Zugespitzt formuliert: Bald könnte eine Revolution in der Luft liegen, wenn das so weiter geht." Buschmann weiter: “Stellt die deutsche Mittelschicht irgendwann fest, dass ihr Betrieb pleite, ihr Arbeitsplatz verloren oder ihr Aktiensparplan wertlos ist, dann wird sie sich radikalisieren.” Schon Vordenker wie Samuel Huntington und Francis Fukuyama hätten festgestellt: Aus dem “gesellschaftlichen Abstieg von Mittelschichten” werde am Ende ein "Treiber aggressiver Polarisierung”.

"Bald könnte eine Revolution in der Luft liegen, wenn das so weiter geht": Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. © Quelle: imago images/Christian Thiel

Buschmann mischt Liberales mit Militanz. Darin liegt eine Parallele zur gängigen AfD-Rhetorik - und ein Gegensatz zu großen Liberalen wie Hans-Dietrich Genscher. Mit Huntington und Fukuyama wiederum bringt Buschmann, Rechtsanwalt aus Gelsenkirchen, große Namen ins Spiel für eine kleinkarierte Betrachtung, die letztlich auf nichts anderes hinausläuft als die Angst gut situierter Leute um ihren Kontostand. Was ist das für eine FDP, die sich da formiert? Unfreiwillig assoziiert man zwei Städte in Thüringen: Erfurt - und Weimar.

Doch es gibt Trost. Noch jedenfalls haben sie sich nicht zum Sturm auf Berlin erhoben, die Mittelständler in Deutschland. Stattdessen reichen sie gerade landauf, landab massenhaft Anträge auf Unterstützung ihrer Firmen ein - beim guten alten Vater Staat.

Joschka Fischer erwartet den “steuernden Vorsorgestaat”

Für Lindner und Buschmann mag es bitter sein, aber ihre Klientel wirft gerade alle Hoffnung auf zwei Sozialdemokraten, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Der eine bietet Überbrückungsgelder für angeschlagene Unternehmen, der andere winkt mit Programmen für Kurzarbeit. Dass beide Minister Weisung gegeben haben, die Sache betont unbürokratisch anzugehen, macht die Sache für Liberale noch um eine Umdrehung komplizierter: Nicht mal Langsamkeit auf einem im Prinzip richtigen Weg kann man Scholz und Heil derzeit vorwerfen.

Wird nach der Corona-Krise für die Liberalen alles wieder besser? Ausgerechnet Joschka Fischer sieht da schwarz. Der Staat nämlich werde künftig noch mächtiger auf die Bühne treten als bisher, als allgegenwärtiger “Vorsorgestaat”, wie man ihn noch nie erlebt habe.

Der frühere Außenminister von den Grünen ist zwar kein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann. Aber seit einiger Zeit ist er als eine Art Vielzweck-Visionär unterwegs im Dienste einer international tätigen Beratungsfirma, an der er selbst beteiligt ist.

“Kurzfristig werden die Volkswirtschaften des Westens zu einer Notstandsökonomie unter Einsatz enormer Mengen an Steuergeldern werden, um einen Totalkollaps der Wirtschaft zu verhindern”, schrieb Fischer in einem Aufsatz für die Frankfurter Allgemeine Zeitung - die ihn bei dieser Gelegenheit wie immer als “Joseph Fischer” vorstellte. “Unter dem Druck der Krise”, glaubt Fischer, “wird sich das Verhältnis von Markt und Staat im Westen fundamental ändern.” Der Staat werde “sehr viel mehr zum steuernden Vorsorgestaat”. Der Anteil des Staates werde wachsen “und sollte nach dem Ende der Krise wieder zurückgeführt werden, am besten, indem man dann allfällige Reprivatisierungserlöse in einen Staatsfonds überführt und so die Allgemeinheit beteiligt”. Das klingt dann so, als sei sogar dem Altgrünen Fischer die vom Virus geformte neue Welt nicht mehr liberal genug.