Die meisten Infektionen unter Trump: Fast 900 Angestellte des Secret Service hatten Corona

Anzeige

Anzeige

Washington. 881 Angestellte des Secret Service in den USA haben sich von März 2020 bis März 2021 mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Dokumenten hervor, die der Organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) vorlagen. 477 von ihnen arbeiteten demnach in der Abteilung für Spezialagenten, die unter anderem für den Schutz des US-Präsidenten und dessen Stellvertreter sowie deren Familien zuständig sind.

Die meisten der Infektionen fielen in die Regierungszeit von Ex-Präsident Donald Trump. Dessen Regierung habe durch ihre Corona-Politik Ansteckungen beim Secret Service in Kauf genommen, erklärte CREW. Weil die Daten der Infizierten anonym sind, konnte die Organisation aber keinen direkten Zusammenhang nachweisen.

Nachdem Trump selbst an Covid-19 erkrankt war, ließ er sich aus dem Weißen Haus fahren, während Secret-Service-Mitarbeiter mit ihm im Wagen saßen. Er hielt trotz Corona-Beschränkungen auch zahlreiche größere Zusammenkünfte ab, wie etwa eine Feier zur Nominierung von Amy Coney Barrett als Richterin am Obersten Gerichtshof. Auch dort kam es zu einer Reihe von Corona-Infektionen.