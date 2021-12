Die Macht der Spritzenpolitiker im Pandemiejahr 2021

Anzeige

Hannover. In einem Punkt zumindest herrscht Klarheit in Berlin. Ein Spitzenpolitiker sollte in diesen Zeiten idealerweise auch ein Spritzenpolitiker sein.

Olaf Scholz hat das verstanden. Und so fiel, als der SPD-Bundeskanzler über die Besetzung des Gesundheitsressorts entscheiden musste, seine Wahl auf Karl Lauterbach.

Da habe sich die Macht der Talkshows manifestiert, mokierte sich der prominente Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel – in der Sendung „Anne Will“.

Tatsächlich aber ist Lauterbach eine Idealbesetzung. Land und Leute erleben einen Politiker, dem es ums Inhaltliche geht, nicht um irgendeine Stufe auf der politischen Karriereleiter. Lauterbach zoomt auf die Sache selbst. Er zieht sich nächtens Studien rein wie ein Süchtiger den Stoff. Der 58-Jährige, Sohn eines Molkereiarbeiters, war Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er studierte Medizin in Aa­chen und schaffte es am Ende sogar in die weltberühmte Harvard Medical School in Massachusetts. Inzwischen ist der SPD-Mann weltweit vernetzt in einer Welt, die niemals schläft, mit Wissenschaftlern, die wie er gebannt auf jedes neue Preprint starren, gerade erst konfigurierte Datensammlungen, frisch aus den Universitäten, noch im Vorveröffentlichungsstatus.

Es geht ihm auch um Tempo. Im Gesundheitsressort gab Lauterbach aus Versehen schon mal erste Weisungen in einem Moment, in dem er noch gar nicht vereidigt war. Aber niemand nahm es ihm übel.

Bekommt Lauterbach den Dreh hin, der seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU) versagt blieb? Mit viel Impfen und Boostern, mit einer allgemeinen Impfpflicht, mit angepassten, neuen Wirkstoffen?

Eins steht fest: Ein Politiker, der in dieser historischen Lage einen jahrelangen, zähen Kampf gewinnt, hätte am Ende mehr bewirkt als nur das Ende der Pandemie. Besiegt wäre dann womöglich auch die gefährlich wuchernde Politiker- und Systemverachtung. Genau hier liegt die Macht der Spritzenpolitiker: Sie können, wenn es gut geht, weit über das Ressort Gesundheit hinaus wirken und Deutschlands Demokratie insgesamt eine Auffrischungsimpfung verpassen.

Ein solches doppeltes Happy End bleibt möglich – auch wenn das System der Bundesrepublik gerade mächtig angefochten wirkt: durch nächtliche Fackelzüge von Corona-Leugnern, aber auch durch eine mitunter heillos übertriebene Konzentration der öffentlichen Debatte auf das Negative.

Nehmen wir doch zum Jahresschluss auch mal das Positive in den Blick. Wer sich weltweit umschaut, stellt fest: Deutschland hat wenig Anlass, Klagelieder anzustimmen.

In Mainz, bei der Firma Biontech, wurde der bis heute weltweit beste und begehrteste Impfstoff entwickelt. Den Durchbruch verdankt die Welt Kindern von Zuwanderern aus der Türkei, die in Deutschland studiert haben und hier ein Unternehmen gründeten. Danken sollte man nicht nur dem Gründerpaar Özlem Türeci und Ugur Sahin, sondern auch allen, die ihnen auf ihrem nicht immer ganz einfachen Weg geholfen haben. Dass Sahin, Sohn eines Arbeiters bei Ford in Köln, Medizin studieren würde, wurde ihm nicht an der Wiege gesungen. „Mein Lehrer wollte, dass ich auf die Hauptschule gehe“, berichtet Sahin über das Ende seiner Grundschulzeit. „Erst durch das Einschreiten meines deutschen Nachbarn konnte ich aufs Gymnasium.“

Hat am Ende nicht auch dieser Nachbar in gewisser Weise geholfen, in einer langen Kausalkette die Welt zu retten?

Deutschland kann jedenfalls froh sein über Geschichten wie diese. Widerlegt werden in jüngster Zeit eher die anderen. China und Russland etwa glaubten stets an den Vorteil ihrer autoritären Systeme – und blicken jetzt mit Neid auf den Biontech/Pfizer-Impfstoff aus der freien Welt. Rechtspopulisten in Deutschland und Europa predigen Abschottung – und müssen jetzt einsehen, dass Deutschland ohne seine Weltoffenheit nicht so weit gekommen wäre. Anhänger nationalistischer Impfstrategien haben lange Zeit Großbritannien und die USA als Vorbilder herausgestrichen – und stellen jetzt fest, dass der Anteil der vollständig Geimpften in Deutschland höher liegt als bei den Amerikanern und Briten.

Den europäischen Weg einzuschlagen war richtig für Deutschland, das Landgrenzen zu neun Nachbarstaaten hat. Die „Impfversager der EU“ („Bild“) haben in Wirklichkeit die eindrucksvollste Hilfsleistung für die Bürger organisiert, die es jemals grenzüberschreitend gegeben hat. Auch in Europa wird sich, wenn die gegenwärtigen Aufgeregtheiten abklingen, die Macht der Spritzenpolitiker noch zeigen.