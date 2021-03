Die Linke im Westen: zwei neue Niederlagen

Anzeige

Berlin. Susanne Hennig-Wellsow hatte am Montag eine Pflicht zu erfüllen, an der auch ihre Vorgänger im Parteivorsitz, Katja Kipping und Bernd Riexinger, nicht immer Freude hatten: Sie musste eine Wahlniederlage erklären. Ja, am Montag waren es sogar zwei – die in Baden-Württemberg und jene in Rheinland-Pfalz.

Überdies musste Hennig-Wellsow aus dem Negativen noch positive Schlüsse ziehen. Immerhin war sie damit in der Bundespressekonferenz nicht allein.

Zunächst sprach Sahra Mirow, die baden-württembergische Landesvorsitzende. Sie sagte, die Linke im Südwesten habe von 2,9 auf 3,6 Prozent zugelegt, die Parteistrukturen würden allmählich stärker. Außerdem sei sie dort „die größte außerparlamentarische Partei“.

Ihre rheinland-pfälzische Leidensgenossin Melanie Wery-Sims erklärte, die erzielten 2,5 Prozent seien trotz sehr guter Arbeit „kein Grund zum Jubel“ und man werde sie „weiter analysieren“.

„Verantwortung tragen“

Dann war die seit rund zwei Wochen amtierende Hennig-Wellsow an der Reihe. Sie hob das aus ihrer Sicht Gute an der Tatsache hervor, dass neben der bestätigten Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz nun eine realistische Ampeloption in Baden-Württemberg existiert. Denn das zeige: „Es kann Regierungen ohne CDU geben.“

Andererseits stehe eine Ampel „meistens auf Gelb“ und ignoriere die politische Lage in Ostdeutschland, so die 43-Jährige, die bis zuletzt in Thüringen Landes- und Fraktionsvorsitzende war. Deshalb halte sie am Ziel einer linken Regierungsbeteiligung auf Bundesebene fest. Ihre Partei könne „Verantwortung tragen“.

Einziger Lichtblick des Wahlabends waren bisweilen höhere Ergebnisse in Großstädten, so auch bei den Kommunalwahlen in Hessen. Insbesondere in Universitätsstädten schneidet die Linke in der Tat immer mal wieder sehr respektabel ab.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unterdessen: „Die Wahlen zeigen: Mehrheiten jenseits der Union sind möglich, auch auf der Bundesebene.“ Für die Linke seien die Landtagswahlergebnisse ansonsten „keine Überraschung“, fuhr er fort und betonte: „Sie haben mit den beiden neuen Vorsitzenden nichts zu tun.“

Die „Schlüsselwahl vor der Bundestagswahl“ sei jetzt die im Juni bevorstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, sagte Bartsch weiter. „Da können wir zulegen und sind inhaltlich und personell hervorragend aufgestellt.“

Kurze Pressekonferenz

Hennig-Wellsows Co-Vorsitzende Janine Wissler hatte sich am Sonntagabend noch enttäuscht über die Landtagswahlergebnisse gezeigt. „Wir haben unser Ziel, in beide Landtage einzuziehen, verpasst“, sagte sie unumwunden. „Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht.“ Trotz der Umfragen habe die Partei gehofft, deutlich besser abzuschneiden. Es dauerte eine Nacht, bis sich die neue Linken-Spitze eine etwas zuversichtlichere Sprachregelung zurechtgelegt hatte.

Die Pressekonferenz mit Susanne Hennig-Wellsow endete übrigens nach 15 Minuten. Danach hatten die ohne nicht sehr zahlreich erschienenen Journalisten keine Fragen mehr.