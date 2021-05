Die leise Angst vor einem Crash

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

monatelang wollte die neue Regierung in Washington das ungeliebte „I-Wort“ am liebsten gar nicht aussprechen. Inzwischen aber ist es in aller Munde: Inflation.

In den USA steigen die Preise mittlerweile in einem für die Verbraucher verunsichernden Ausmaß. Energie wurde binnen Jahresfrist um 13 Prozent teurer, Äpfel und Orangen um 7 Prozent. Irgendwo dazwischen liegen die Preissteigerungen für Gebrauchtwagen, medizinische Versorgung und Haushaltsgeräte aller Art.

Viele Verbraucher kommen ins Rechnen – und ins Sinnieren: Jeder Preisanstieg bedeutet einen schleichenden Wohlstandsverlust.

Amerikas Industriemanager blicken, ebenso wie private Bauherren, auf einen mitunter sogar zweistelligen oder gar dreistelligen prozentualen Anstieg von Preisen für spezielle Komponenten. Einige international begehrte Rohstoffe sind nur noch mühsam zu bekommen. Aber auch die Preise für heimisches Holz zum Beispiel gehen in den USA durch die Decke.

Heute wird für Bauholz in den USA viermal so viel Geld verlangt wie im Sommer 2019, in Zeiten vor der Pandemie. Gegenüber dem Frühjahr 2020 ergibt sich sogar eine Verfünffachung, wie der Sender CNN unter Berufung auf Daten der Wirtschaftsanalysefirma Refinitiv berichtet. © Quelle: CNN

Der amerikanische Baubranchenverband NAHB rechnete vor, dass allein die Entwicklung beim Holz den Bau eines Durchschnittseigenheims soeben um 36.000 Dollar verteuert hat.

Jetzt auch noch Pech und Pannen

Zu den rundum wachsenden Problemen mit den Preisen kommt, schlecht für Joe Biden und seine Regierung, noch aktuelles Pech: Diverse Zwischenfälle steigerten in jüngster Zeit die Nervosität auf ohnehin schon angespannten Märkten.

- Ein krimineller Cyberangriff auf die größte Kraftstoffpipeline der Ostküste unterbrach den Fluss von Benzin aus Texas nach New York. Sofort stiegen die Preise an den Tankstellen.

- Aktuelle Produktionsstörungen bei Zulieferern von Halbleitern drosseln derzeit den Output der amerikanischen Automobilbranche. Der Effekt: Leute, die dringend einen Wagen brauchen, zahlen den Gebrauchtwagenhändlern derzeit höhere Summen als die, die auf den Preisschildern stehen.

- Die überraschend massiven wetterbedingten Störungen der petrochemischen Industrie in Texas in diesem Winter wirken noch nach. Gerade wird die Versorgungssicherheit im Gassektor technisch verbessert. Auch dies schlägt sich in höheren Preisen nieder.

Öltanks der Colonial Pipeline Company neben der Autobahn I-95: Die Firma betreibt das größte Röhrensystem zwischen Texas und New York – dessen Steuerung am 9. Mai nach einem Cyberangriff mit Erpressungssoftware in die Knie ging. © Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Biden, Yellen und der Schäuble-Effekt

Wie geht es nun weiter? Biden setzt auf eine baldige Beruhigung an den Märkten. Janet Yellen, seine auch international hoch angesehene Finanzministerin, deutete die jüngsten Preisanstiege als technische Phänomene, die vor allem auf das Wiederanziehen der Konjunktur zurückzuführen seien: Dieser Ablauf sei unvermeidlich, der Effekt werde aber wieder abklingen.

Und wenn nicht? Schon vor Monaten winkte Yellen ein erstes Mal ab: Sie habe sich ein Leben lang, auch als frühere Chefin der US-Notenbank, mit Inflationsgefahren beschäftigt. Jetzt aber sei dies nun mal nicht das Hauptthema. Man müsse zunächst die Überwindung der Pandemie hinbekommen und dann auch einen Neustart der amerikanischen Wirtschaft.

Also gab der Staat Geld aus wie noch nie und legte Programme auf, wie es sie in diesem Umfang noch nie gegeben hatte.

Was aber passiert, wenn viel Geld da ist und auf ein naturgemäß immer begrenztes Angebot trifft? Die Preise steigen.

Den nüchternen Wolfgang Schäuble, der vor seiner Politikerlaufbahn Finanzbeamter in Baden-Württemberg war, haben staatliche Konjunkturprogramme schon aus diesem Grund nie richtig begeistern können. „Ich weiß doch, wie es ist“, stänkerte er in kleiner Runde, als er noch Finanzminister war. „Wenn ich ein Programm zur Bauförderung verkünde, wird am nächsten Tag der Sand teurer.“

Den Schäuble-Effekt wird man nicht nur in den USA besichtigen können in den nächsten Monaten und Jahren. Auch die Europäer schieben gerade mit nie da gewesenem Aufwand ihre Konjunktur an.

Der Crash-Gewinner hieße Trump

Zum Problem wird die wachsende Inflation, wenn die Notenbanken gegensteuern und den Geldwert durch höhere Zinsen sichern. Dann wird plötzlich für Firmen und für Privatleute die Rückzahlung von Darlehen schwierig, Schuldenblasen könnten reihenweise platzen.

Auch sind im möglichen Übergang zu einer Welt, in der es wieder Zinsen gibt, Aktien nicht mehr so attraktiv wie heute. Schon jetzt belasten Spekulationen dieser Art die Börsen – an denen es bekanntlich nicht immer völlig rational zugeht. Kommt erst mal eine Kettenreaktion in Gang, gibt es dort oft kein Halten mehr. Ein Crash würde in den USA nicht nur eine kleine Schicht von Investoren treffen. 25 Prozent der Amerikaner nutzen Aktien als Wertanlage und als Sicherung fürs Alter. Unter den Deutschen sind nur 7 Prozent Aktionäre.

Stärker als in Deutschland übersetzt sich deshalb eine wachsende Unsicherheit am Aktienmarkt in den USA auch sofort in eine wachsende politische Unzufriedenheit. Der Gewinner hieße Donald Trump. Er predigt seit Langem, man solle sich schon mal auf eine bittere ökonomische Talfahrt einrichten, „die Biden-Depression“.

POPPING UP: Die Golden Globes wackeln

Die Zukunft des Filmpreises Golden Globes ist ungewiss. Der Sender NBC teilte in der Nacht zu Dienstag mit, er werde die Golden Globes Awards 2022 nicht ausstrahlen. Damit eskaliert der Streit um die Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die Vereinigung der Auslandspresse in Hollywood, die die Auszeichnungen vergibt. Ihr wird mangelnde Vielfalt in ihren Reihen vorgeworfen.

„Wir glauben, dass sich die HFPA für eine sinnvolle Reform einsetzt. Eine solche Veränderung erfordert jedoch einige Arbeit, und wir sind der festen Überzeugung, dass die HFPA Zeit braucht, um sie richtig zu machen“, erklärte NBC. Auch Warner Media Netflix und Amazon Studios drehen den Daumen nach unten und wollen bis auf weiteres nicht mehr an HFPA-Veranstaltungen teilnehmen.

Zurück an den Absender: Tom Cruise, im Laufe der Jahre gleich dreimal ausgezeichnet mit den Golden Globes, gibt die Auszeichnungen zurück an die Hollywood Foreign Press Association. © Quelle: dpa

Im vorigen Jahr war zunächst nur aufgefallen, dass der HFPA kein einziger Schwarzer angehört. Es habe sich niemand um eine Mitgliedschaft beworben, sagte eine Sprecherin. „Wir hätten ihn mit offenen Armen empfangen.“ Im April dieses Jahres wurde dann bekannt, dass der ehemalige HFPA-Präsident Phil Berk in einer E-Mail an Mitglieder Black Lives Matter als „rassistische Hassbewegung“ bezeichnet hatte. Hinzu kamen Vorwürfe, Mitglieder der Vereinigung hätten geldwerte Vorteile von Filmfirmen erlangt.

Tom Cruise gab unterdessen laut „Variety“ seine drei Golden Globes an die HFPA zurück. Der Schauspieler gewann die Preise für „Jerry Maguire“, „Born on the Fourth of July“ und „Magnolia“.

DEEP DIVE: Biden soll die Welt retten

Viele kennen Chelsea Clinton, Tochter von Bill und Hillary, als Teenager im Weißen Haus. Die Frau ist inzwischen 41 Jahre alt, Professorin für öffentliche Gesundheit an der Columbia University in New York und hat im Magazin „The Atlantic“ soeben einen bemerkenswerten Aufsatz veröffentlicht: „Biden hat genug Macht, die ganze Welt zu impfen“, schreibt sie. „Diese Macht sollte er jetzt nutzen.

Nur noch schnell die Welt retten? Zusammen mit dem indischen Aktivisten und Co-Autoren Achal Prabhala skizziert Clinton ein Konzept, wie es tatsächlich gehen könnte. Es reiche nicht aus, wenn der Norden der Welt an den Süden überzählige Impfstoffe weiterreiche. Länder wie Indien, Indonesien oder Bangladesch müssten in die Lage versetzt werden, sich selbst zu versorgen. Dazu benötige man ein „Rezept mit zwei Zutaten“: die Rechte zur Herstellung des Impfstoffs und einen technischen Leitfaden zur Herstellung des Impfstoffs. „Dies sofort zu tun liegt im Interesse der Vereinigten Staaten und der Welt.“

WAY OF LIFE: Der Milliardär will Meer

Was könnte man sich gönnen, wenn Geld wirklich keine Rolle spielt und man eigentlich schon alles hat?

Ultramilliardär Jeff Bezos (57), der zu einem ruhigeren Leben übergehen will, hat eine Antwort gefunden. Der Amazon-Gründer bestellte laut Berichten mehrerer US-Medien bei der niederländischen Werft Oceanco eine 127 Meter lange Superjacht im Wert von 500 Millionen Dollar. Zu dem extravaganten neuen Spielzeug mit drei gigantisch aufragenden Segelmasten gehöre ein Versorgungsschiff mit eigenem Hubschrauberlandeplatz.

Schon die „Black Pearl“ der Werft Oceanco bringt es auf 106 Meter Länge. © Quelle: Oceanco

In Amerikas Szene der Reichen und der Superreichen liegt Bezos damit genau im Trend. Bei teuren Booten gebe es stark gewachsene Nachfrage, berichtet CNN-Wirtschaftsredakteurin Allison Morrow. Die Werften seien ausgebucht, vor allem im High-End-Bereich.

Zwei Faktoren treiben die Milliardäre aufs Meer. Erstens bietet die Jacht ihnen ein coronakonformes Freizeitvergnügen in einer abgeschotteten Gruppe. Zweitens wissen viele von ihnen beim besten Willen nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Allein im Pandemiejahr 2020 wuchs das Vermögen eines durchschnittlichen amerikanischen Milliardärs um 40 Prozent.

Auf diesen zweiten Aspekt ist auch Joe Biden aufmerksam geworden, Sohn eines Autohändlers aus Scranton, Pennsylvania, der es bekanntlich nur zum US-Präsidenten brachte. Nachrichten wie die über Bezos und seine Superjacht beflügeln seine Regierung darin, ihre Pläne für höhere Steuern für Reiche voranzutreiben.

Der nächste USA-Newsletter erscheint am 18. Mai. Bis dahin: Stay tuned – and stay sharp!

Ihr Matthias Koch

