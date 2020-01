Die Kanzlerin bei Putin: Merkel und die starken Männer

Anzeige

Berlin/Moskau. Ein Arbeitsbesuch sei es nur, sagen russische wie deutsche Diplomaten. Nichts weiter. Vor dem Treffen zwischen Angela Merkel und Wladimir Putin an diesem Samstag in Moskau werden die Erwartungen niedrig gehängt. Das entspricht dem Stil beider Beteiligten: Wo keine Fallhöhen entstehen, stolpert auch keiner.

Tatsächlich aber, räumen Leute aus dem „inner circle“ der Bundesregierung ein, hat das heutige Treffen eine enorme Bedeutung. Es gehe um nichts Geringeres als „einen globalen Moment der Ratlosigkeit zu überwinden“.

Merkel bei Putin: Hauptthema sind die aktuellen Krisen

Erstmals seit Beginn der Soleimani-Krise lotet jetzt ein westlicher Regierungschef bei Putin persönlich aus, wie es weitergehen könnte: im Iran, im Irak, in Syrien, in Libyen, im Nahen Osten insgesamt, in der Ukraine und überhaupt im Verhältnis zwischen Ost und West und islamischer Welt.

Wie aber findet man konkret raus aus den Spannungen? Manche in Berlin deuten auf die unvergessene Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), ein sich über Jahrzehnte erstreckendes, unendlich mühsames Projekt – das aber am Ende half, sich zu vertragen statt zu schießen. Wie wäre es mit einer Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten (KSZNO)? Als der verstorbene frühere Außenminister Klaus Kinkel erstmals für ein solches Projekt warb, blieb er ein Rufer in der Wüste. Heute aber erscheint die Idee weniger lächerlich denn je.

Aus Sicht von Merkel und Putin läge schon in einer Rückkehr zur Rationalität im Umgang der Staaten miteinander ein großer Gewinn. Keinem der beiden fiele es ein, zu twittern oder gar lauthals ihr Treffen als „fantastisch“ zu beschreiben. Etwas Unemotionales verbindet die beiden seit Langem, ein Denken über den Tag hinaus – das viele Optionen offenhält. Beide würden es sogar fertigbringen, so etwas wie einen KSZNO-Plan dem amerikanischen Präsidenten unterzuschieben – und ihn als denjenigen auftreten zu lassen, der nun auf diese Art den Frieden bringen will. Einmal mehr würde sich Donald Trump gewiss als genial empfinden.

Reden statt schießen? Putin hätte damit kein Problem. Die knallhart vorangetriebene militärische Ausdehnung seiner Macht, vor allem in Syrien, genügt ihm fürs Erste; niemand würde heute noch, wie einst Barack Obama, anzweifeln, dass Russland eine Supermacht ist.

Merkel in Moskau: Das sind ihre Botschaften an Putin und Trump

Auch Trump will keine Eskalation. Ihn bremst nicht zuletzt die Sorge um die Konjunktur: Drastische Verteuerungen von Öl und Gas könnten den Boom beenden und neben den Preisen sogar die Zinsen steigen lassen, mitten im Wahljahr.

Merkel sieht daher Chancen, die starken Männer milde zu stimmen – und sie ihrerseits zu weiteren Werken des Friedens zu bewegen. Putin soll den Iran, Trump die Türkei zur Mäßigung zwingen.

Die Europäer, oft als machtlos dargestellt, hätten im Gegenzug einiges zu bieten. Die Russen wünschen sich ein Ende der Sanktionen, die Amerikaner mehr Engagement der gesamten Nato im Nahen Osten.

Merkel jongliert mit beiden Bällen – und hält sie bislang in der Luft. Ihr Draht zu Putin funktioniert, mit Trump läuft es neuerdings ebenfalls besser. „Gerade habe ich mit Angela telefoniert“, sagte Trump Anfang der Woche vor erstaunten Journalisten im Weißen Haus bei einer Pressekonferenz. Es war die Nacht, in der die Iraner Raketen auf US-Ziele richteten. 45 Minuten soll das Gespräch mit der Deutschen gedauert haben.

Merkel selbst schweigt, wie es ihre Art ist in Krisenzeiten, mal wieder tagelang. Nur einmal ließ sie vor laufenden Kameras etwas raus, als im Kanzleramt die Sternsinger empfangen wurden, die in diesem Jahr das Thema Frieden in den Mittelpunkt gestellt hatten.

„Mein Jahr hat ebenfalls mit Arbeit für den Frieden begonnen“, sagte Merkel wolkig. Und diese Arbeit werde „sicherlich auch noch das ganze Jahr dauern“.