Berlin: Bettina Jarasch soll grüne Spitzenkandidatin werden

Berlin. Bettina Jarasch soll Spitzenkandidatin der Berliner Grünen für die Abgeordnetenhauswahl 2021 werden. Das gab die Partei am Montagnachmittag in Berlin bekannt. Die frühere Landesvorsitzende will damit Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Somit verzichten Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Fraktionsvorsitzende Antje Kapek überraschenderweise auf eine Kandidatur. Offiziell muss Jarasch noch von einem Parteitag im November gewählt werden.

"Die großen Fragen unserer Zeit können wir nur mit einem neuen Bündnis für die Zukunft lösen", hatte es zuvor aus der Grünen-Parteispitze geheißen. Der Vorschlag werde vom gesamten Landesvorstand sowie dem Fraktionsvorstand und allen Regierungsmitgliedern getragen.

Die Grünen sind damit die erste der Berliner Parteien, die mit ihrem Vorschlag für das Amt der Regierenden Bürgermeisters an die Öffentlichkeit geht. “Die Berliner haben angesichts der Corona-Krise ein Recht darauf, frühzeitig zu erfahren, wer künftig Verantwortung für ganz Berlin übernehmen will”, hieß es aus der Partei.

Die Abgeordnetenhauswahl ist für den Herbst geplant. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.