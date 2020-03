Die Gefahr für Donald Trump kommt aus der Mitte

Anzeige

Michigan. Die oppositionellen Demokraten, tönte das Team Trump noch am Dienstagabend, verfolgten „eine sozialististische Agenda“. Die große Mehrheit der Amerikaner wolle aber keinen Linksruck – deshalb sei die Wiederwahl von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November eine Art Selbstläufer.

Pustekuchen.

Die jüngsten Vorwahlen zeigen: Für Trump wird alles sehr viel komplizierter als gedacht.

Seine Sozialismus-Vorwürfe jedenfalls kann das Team Trump künftig stecken lassen. Denn die Demokraten haben ihrem Parteilinken Bernie Sanders soeben eine klare Abfuhr erteilt.

Wichtig sind auch in diesem Jahr wieder die sogenannten „swing states“, jene Bundesstaaten, in denen mal die eine und mal die andere politische Strömung vorn liegt. In Michigan gewann noch vor vier Jahren der linke Bernie Sanders die Vorwahlen der Demokraten. Jetzt aber triumphiert hier mit überraschender Klarheit Joe Biden.

Trump wird Michigan nicht gewinnen

Michigan liegt im „rust belt“, im so genannten Rostgürtel der USA. Hier gibt es gigantische Industriezonen, etwa in Detroit und Umgebung, die einen sehr schwierigen Umbauprozess hinter sich haben – oder immer noch nach neuen Perspektiven suchen.

Bei den Präsidentschaftswahlen vor vier Jahren konnte sich Trump hier den Frust vieler enttäuschter Industriearbeiter zunutze machen: Erstmals seit Jahrzehnten ging 2016 Michigan an die Republikaner.

Biden spricht nicht, wie Sanders, plump über Umverteilung.

In diesem Jahr aber wird Trump Michigan offenbar nicht mehr gewinnen. Laut Umfragen ist in Michigan die Zahl derer, die unzufrieden sind mit Trumps Amtsführung, höher als anderswo. Viele Beobachter hatten deshalb erwartet, dass Michigan jetzt auch bei den Vorwahlen der Demokraten wieder mit Schwung nach links tendiert.

Doch die Wähler entschieden sich für einen Mann der Mitte, für Biden.

Biden spricht nicht, wie Sanders, plump über Umverteilung. Er will, wie moderne deutsche Sozialdemokraten, einen Zusammenklang von Innovation und Gerechtigkeit. Seine ruhige Art ließ ihn anfangs in den Augen vieler Wähler einfach nur langweilig erscheinen.

Inzwischen entdecken viele aber in ihm etwas angenehm Unaufgeregtes, etwas Sympathisches, vor allem aber etwas Vertrauenswürdiges.

Vertrauen ist in der Politik der Anfang von allem. Und das Vertrauen in den amtierenden Präsidenten lässt in diesen Tagen gerade nach. Aktien-Abstürze und Corona-Ängste zeigen jetzt ihre ersten Effekte.

Deshalb muss das Pendel nicht von ganz rechts nach ganz links schlagen. Es kann auch, wie Michigan zeigt, in Richtung Mitte gehen.

Für Trump ist dies eine schlechte Nachricht. Viele Amerikaner scheinen zu erkennen, dass seine platte rechtspopulistische Rhetorik keine Probleme löst, sondern nur die Spaltung der USA und die Spaltung der Welt vertieft.