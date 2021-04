Die Bundesnotbremse ist überfällig - aber nicht der Ausweg

Anzeige

Anzeige

Nun soll es ganz schnell gehen mit einheitlichen Auflagen für alle deutschen Corona-Hotspots. Die Bundesregierung hat sie beschlossen, der Bundestag folgt sogleich, und auch der Bundesrat soll sie schnellstmöglich abnicken: die Bundesnotbremse.

Vier mal „Bund“ in einem Satz, und trotzdem wird es den Ministerpräsidenten nicht zu Bund? Das ist das Erstaunliche: Die Länder haben im Vorfeld an den Regelungen mitgewirkt und werden ihnen nun in der Länderkammer zustimmen - obwohl sie damit ihre alleinige Zuständigkeit für den Infektionsschutz verlieren, die ihnen doch ein Pandemiejahr lang oft wichtiger zu sein schien als der Infektionsschutz selbst.

Es musste erst beinahe zur Überlastung kommen

Doch der Grund dafür liegt auf der Hand: Die dritte Corona-Welle bringt die Krankenhäuser gerade an die Überlastungsgrenze, für Ende des Monats wird eine neue Höchstzahl an Covid-Intensivpatienten erwartet, und ein Rückgang der Infektionszahlen ist nicht in Sicht. Kurz: Die Länder sind ihrer Verantwortung, die aus der Zuständigkeit nun einmal erwächst, schlicht nicht gerecht geworden.

Anzeige

Einige Ministerpräsidenten mosern nun, hinterher sei man immer schlauer, - und unterschlagen, dass mancher auch vorher schlauer war: Virologen und Mediziner rufen seit Wochen nach schnellen, konsequenten Schritten gegen die Infektionsexplosion.

Nur scheuten die Landesregierungen offenbar die Verantwortung für die Kollateralschäden - das Leiden einiger Wirtschaftszweige, den reduzierten Schulunterricht, die hässlichen Bilder von den Demos lautstarker Minderheiten. Angesichts manch schwieriger Güterabwägungen ist das sogar nachvollziehbar - obwohl Meinungsumfragen stets große Mehrheiten für schärfere Lockdowns ergaben.

Anzeige

Zögern, beschließen, nicht einhalten

Nicht vermittelbar war aber, dass die Ministerpräsidenten jene Schritte erst scheuten, die sie dann beim Gipfel mit der Kanzlerin doch beschlossen - um sie wenig später wieder zu ignorieren. Denn was hielt zumindest jene Ministerpräsidenten, die lautstark die Abweichler in anderen Ländern rügten, von einem eigenen klaren, scharfen Corona-Kurs ab?

Die Frage muss sich nicht zuletzt Markus Söder gefallen lassen, denn die Lage in Bayern weist ihn weder als Musterschüler aus, noch regierte er so rigoros durch, wie er es von anderen gern und publikumswirksam einforderte.

Blamage für die Ministerpräsidenten

So peinlich der vor-österliche Gipfel-Unfall von Merkel und den Länderchefs war: Wenn sie nun die Maßnahmen, die dort für das Überschreiten des 100er Inzidenzwertes bereits beschlossen oder doch diskutiert wurden, - von strikten Kontaktbeschränkungen bis zu Schul- und Geschäftsschließungen - gemeinsam in ein Bundesgesetz schreiben müssen, ist das noch blamabler.

Anzeige

ZUM THEMA Abulie der Regierenden: Die Länderchefs haben versagt

Dass die Länder ihre Verantwortung erleichtert an den Bund abgeben, gleicht der Unterschrift unter die freiwillige Einlieferung in die Besserungsanstalt - und kommt zudem mit unnötiger Verspätung.

Eher ein halber Durchbruch

Ist die Bundesnotbremse nun wenigstens der Durchbruch in der Pandemie-Bekämpfung? Die Antwort ist ein klares Jein. Denn erstens sind die Maßnahmen umstritten - einige virologisch, andere rechtlich oder wegen des immensen Kontrollaufwands.

Zweitens bleiben Länder und Landkreise in der Pflicht, den stumpfen Automatismus zwischen Lockern und Lockdown, den die Gesetzesbremse mit sich bringt, durch eine eigene, intelligentere Steuerung der Infektionszahlen zu ergänzen. Das erlaubt sie ihnen nämlich.

Anzeige

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Vor allem aber mögen klare Vorgaben zwar wichtig sein - für ihre Durchsetzbarkeit und als Signal, dass die Lage wirklich ernst und der Regelkatalog dieses Mal auch tatsächlich einzuhalten ist. Doch Lockdowns sind immer nur Zeitspiel und nie Ausweg. Sie legen das Virus auf Eis, besiegen kann man es nur durch ein erfolgreiches Impfprogramm. Das ist Ironie der Bundesnotbremsung: Die Retter der Regeln sind zugleich die Versager der langfristigen Planungen, vom Freitesten bis zum Durchimpfen.

Insofern kann man nur hoffen, dass Bund und Länder all die Energie, die sie nicht mehr ans Streiten und Feilschen um einheitliche Auflagen verschwenden müssen, ab sofort dafür nutzen, gemeinsam das Impfprogramm und damit den wahren Ausstieg aus der Pandemie zu beschleunigen.