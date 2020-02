Die Altenpflege in Deutschland ist selbst ein Pflegefall

Anzeige

Berlin. In der Pflegeversicherung liegen Freud und Leid eng beieinander: Als sich vor einigen Tagen die Vertreter von Arbeitgeber und Arbeitnehmern auf höhere Mindestlöhne in der Altenpflege einigten, war zwar überall Lob zu hören. Schließlich ist das Gehaltsniveau in dieser Branche indiskutabel niedrig.

Doch das Geld für höhere Löhne fällt nicht vom Himmel. Es kommt derzeit allein von den Pflegebedürftigen selbst. Schon heute müssen Heimbewohner im Schnitt fast 2000 Euro im Monat aus der eigenen Tasche dazu zahlen. Und das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht.

Personalnot wird größer

Denn richtigerweise streben – unterstützt von der großen Koalition - die Gewerkschaften und ein Teil der Arbeitergeber nach wie vor flächendeckende Tariflöhne an, die die Kosten weiter steigen lassen. Doch daran führt kein Weg vorbei. In der Pflege müssen endlich attraktive Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Anderenfalls kollabiert das System, weil der Personalmangel immer schlimmer wird.

Der Vergleich mit den skandinavischen Ländern und den Benelux-Staaten, die alle über sehr gut funktionierende Pflegesysteme verfügen, zeigt, dass die Pflege in Deutschland tatsächlich deutlich unterfinanziert ist. Doch wer muss für die höheren Aufwendungen aufkommen?

Belastung darf nicht steigen

Zumindest eines ist klar: Die Belastung der Pflegebedürftigen und ihrer Familien durch die hohe Selbstbeteiligung in den Heimen beziehungsweise die intensive Betreuung zu Hause hat die Schmerzgrenze erreicht. Die Pflegeversicherung muss wieder das leisten, was bei ihrer Einführung 1995 versprochen worden war: Eine menschenwürdige und bezahlbare Pflege zu sichern.

Dazu werden nicht nur die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber steigen müssen. Nötig sind zudem Steuerzuschüsse in Milliardenhöhe. Denn angesichts der weiter steigenden Zahl von Pflegebedürftigen wird die Pflege immer stärker zu einer Aufgabe der gesamten Gesellschaft.