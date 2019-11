Die Affäre Wendt bringt Stahlknecht ins Straucheln

Anzeige

Berlin. Im November 2016 hatte sich Holger Stahlknecht schon mal eine blutige Nase geholt. Damals hatte Sachsen-Anhalts Innenminister im Theater Magdeburg mit Götz Kubitschek diskutieren wollen, dem Ideologen der Neuen Rechten. Es komme darauf an, „den anderen in der direkten Auseinandersetzung mit guten Argumenten zu überzeugen“, hatte der 55-jährige Hannoveraner gesagt. Doch aus der Debatte wurde nichts. Ministerpräsident Reiner Haseloff (ebenfalls CDU) verhinderte sie.

Drei Jahre später wollte derselbe Stahlknecht den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, in seinem Haus zum Staatssekretär machen – und scheiterte erneut. Zwar hatten Stahlknecht und Haseloff noch am Freitag verkündet, die Berufung Wendts sei ihnen „eine große Freude“. Freilich richten sich die Fragen jetzt an Stahlknecht – und Haseloff könnte profitieren.

Kantig und machtbewusst

Eigentlich wird Stahlknecht als Haseloffs Nachfolger gehandelt; CDU-Landesvorsitzender ist er schon. Während Haseloff als ausgleichender Charakter gilt, der das fragile Magdeburger Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen zusammenhält, gilt der machtbewusste Stahlknecht als derjenige, der den AfD-nahen Flügel in Partei und Fraktion besser einzubinden versteht und nach der Wahl im Frühjahr 2021 vielleicht sogar mit der AfD über Bande spielen würde.

Nur hat der Mann mit dem kantigen Gesicht und dem kantigen Namen zuweilen Federn lassen müssen. Die für den Herbst 2016 geplante Debatte mit Kubitschek fiel aus. Im Herbst 2019 trug der Innenminister die politische Verantwortung für die fehlende Bewachung der Synagoge in Halle; nur eine Holztür verhinderte dort ein Massaker.

Jetzt der Fall Wendt. Der Polizeigewerkschafter fällt seit Jahren durch eine an die AfD erinnernde Rhetorik auf. So erweckt er gern den Eindruck, Deutschland sei so unsicher wie ein Dritte-Welt-Land, tadelt eine aus seiner Sicht existierende „Kuscheljustiz“ oder schreibt in seinem 2016 erschienenen Buch: „Regt euch wieder ab, es ist nur die AfD!“ Schließlich wurde publik, dass Wendt als hauptamtlicher Polizeigewerkschafter viele Jahre lang ein Teilzeitgehalt als Polizist bezog, ohne als solcher zu arbeiten. Auch hatte er laut Innenministerium in Nordrhein-Westfalen lukrative Nebeneinkünfte nicht angegeben. Als seine Berufung am Widerstand von SPD und Grünen gescheitert war, tat der 62-Jährige kund: „Der linke Mainstream besiegt die CDU. Ich hätte Sachsen-Anhalt gern gedient. Lügner und Heuchler haben das verhindert.“

Regierungssprecher widerspricht Wendt

Unterdessen wurde Wendts Behauptung, seine Berufung sei vom Kanzleramt hintertrieben worden, von einem Regierungssprecher dementiert. „Die Entscheidungen wurden ausschließlich von der Landesregierung in Sachsen-Anhalt getroffen“, sagte er.

Stahlknecht sieht bei all dem nicht gut aus. Und Amtsinhaber Haseloff fürchtet wohl nichts so sehr wie den Ruhestand. Die Chance zum Weitermachen würde er gewiss nutzen.