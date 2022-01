Deutschlandweit erneut Corona-Demos - 2500 Menschen protestieren in Minden gegen „Querdenker“

Anzeige

Minden. Gegner der Corona-Politik sind am heutigen Samstag erneut in vielen deutschen Städten auf die Straße gegangen. In Schwerin demonstrierten nach Polizeiangaben 1600 Menschen. Der Veranstalter sprach hingegen von 2000 Teilnehmern, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Der Demonstrationszug durch die Schweriner Innenstadt sei störungsfrei verlaufen. „Eltern und Großeltern sagen !!!NEIN!!! zur Covid-19 Impfung für Kinder!“ stand auf einem Banner am Kopf des Demonstrationszuges, der von lauten Trommeln und Trompeten angefeuert wurde. Masken wurden nach Angaben von Beobachtern kaum getragen; Abstände selten eingehalten.

Zu einer Gegendemo unter dem Motto „Schwerin bleibt solidarisch - Gemeinsam mit Vernunft durch die Corona-Pandemie!“ seien nur 23 Menschen erschienen, sagte die Polizeisprecherin. Zusammenstöße mit der Teilnehmern der Demo gegen die Corona-Maßnahmen habe es nicht gegeben.

Demonstration in Hamburg

In der Hamburger Innenstadt versammelten sich am frühen Samstagnachmittag die ersten Teilnehmer zu einer Demonstration gegen die Corona-Politik. Nach Polizeiangaben wurden rund 11.000 Menschen zu der Demo erwartet. Der Zug sollte vom Glockengießerwall über die Lombardsbrücke zur Esplanade und von dort über Stephansplatz und Jungfernstieg führen. Die Polizei hat angekündigt, zu kontrollieren, ob Maskenpflicht und Abstandsgebot eingehalten werden. Wegen der Demonstration kam es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Seit Ende letzten Jahres haben die samstäglichen Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner steigenden Zulauf verzeichnet.

Demonstration gegen Impf-Skeptiker in Minden

Doch es gab auch Proteste gegen die Corona-Gegner: In Minden sind am Samstag rund 2500 Menschen durch die Innenstadt gezogen und haben gegen die selbst ernannten „Querdenker“ demonstriert. „Es war alles friedlich. Etwa 2500 Personen haben teilgenommen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Menschen brachten ihren Unmut über Corona-Leugner, Impf-Skeptiker und Rechtsradikale zum Ausdruck.

„Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander - entschieden nein zu Hass, Drohungen und Gewalt“, hieß es auf einem Plakat. Eine Frau trug ein Schild mit der Aufschrift: „Nachdenken anstatt Querdenken“. Auf einem weiteren stand geschrieben: „Mit Nazis geht man nicht "spazieren"“. Im Anschluss an eine Kundgebung auf dem Marktplatz bildeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Kinder, eine Menschenkette.