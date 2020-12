Umfrage: Knappe Mehrheit findet Lockerungen an Weihnachten richtig

Anzeige

Köln. Eine knappe Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet die Lockerung von Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten. 53 Prozent finden, eine solche Lockerung für die Weihnachtstage sei eher richtig, wie aus dem am Donnerstagabend in Köln veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“ hervorgeht.

44 Prozent hingegen sagen, dies sei eher falsch. Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen zu Silvester wird kritischer gesehen: 68 Prozent finden das eher falsch, 30 Prozent eher richtig.

Video Länder einigen sich auf Corona-Regeln für die Festtage 1:10 min Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf einheitliche Kontaktregeln für Weihnachten und Silvester geeinigt. © dpa

Gegenwärtig dürfen sich fast überall in Deutschland nur zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen. Zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar soll dies vorübergehend gelockert werden können. Ob und wie stark, entscheidet jedes Bundesland selbst.

Grundsätzlich stimmen die Bürger den aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin mehrheitlich zu, wie es hieß. 53 Prozent halten sie für angemessen (minus 1 Prozentpunkt im Vergleich zu November).

27 Prozent finden, sie gehen zu weit (plus 1 Prozentpunkt). 18 Prozent meinen, sie gehen nicht weit genug (keine Veränderung). Das Institut infratest dimap befragte am Montag und Dienstag 1.007 Menschen.