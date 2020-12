Deutschlands Grundschüler in Mathe und Naturwissenschaften nur Mittelmaß

Anzeige

Berlin. Deutsche Grundschüler schneiden im internationalen Vergleich in Mathematik und Naturwissenschaften eher mittelmäßig ab. Das zeigen die Ergebnisse der alle vier Jahre durchgeführten Vergleichsstudie TIMSS, die am Dienstag vorgestellt wurden. Anders als bei der Pisa-Studie, bei der die Leistungen von 15-Jährigen verglichen werden, geht es bei TIMSS („Trends in International Mathematics and Science Study“) um Viertklässler.

In Mathe erreichten die 4900 repräsentativ ausgewählten deutschen Schülerinnen und Schüler bei den im vergangenen Jahr durchgeführten Tests einen Punktwert von 521 und blieben dabei ungefähr auf dem Niveau der letzten Erhebung von 2015 (522 Punkte). Sie lagen damit zwar deutlich über dem internationalen Mittelwert (501 Punkte) aller 58 teilnehmenden Staaten und sechs Regionen, aber auch deutlich unter den Mittelwerten der teilnehmenden EU-Staaten und OECD-Staaten.

Mathematische Höchstleistungen aus Singapur

Ähnlich sieht es in den Naturwissenschaften (Physik, Biologie, Chemie, Geographie) aus: Die Grundschüler aus Deutschland landeten mit 518 Punkten über dem internationalen Mittelwert (491), aber ebenfalls unter dem EU- und OECD-Durchschnitt. Zudem hat sich hier das Ergebnis im Vergleich zur letzten Studie (528 Punkte) verschlechtert.

Höchstleistungen in Mathe erreichten nur sechs Prozent der deutschen Schüler. In asiatischen Ländern, wie Singapur, leben dagegen offensichtlich wahre Rechenkünstler: In dem Stadtstaat erreichte mehr als jedes zweite Kind in den Tests das höchste Kompetenzniveau, in Südkorea mehr als jedes dritte Kind.

In Deutschland ist dagegen der Anteil der Kinder, die gerade einmal über „elementare mathematische Fähigkeiten“ verfügen mit 25,4 Prozent relativ hoch.