Deutschland sollte aller Terroropfer gedenken

Berlin. Am 19. Dezember ist es wieder so weit: Dann gedenkt Berlin der Opfer des fürchterlichen Terroranschlags vom Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen getötet und 70 verletzt wurden, als der Tunesier Anis Amri mit einem gestohlenen Lkw auf den Weihnachtsmarkt fuhr. Nun hat die Sprecherin der Hinterbliebenen gefordert, einen nationalen Gedenktag für alle deutschen Terroropfer im In- und Ausland einzurichten. Diese Forderung ist richtig.

Sie ist richtig, weil offenbar schon jetzt die Hinterbliebenen anderer Terrorakte am 19. Dezember zum Breitscheidplatz kommen. Sie suchen eine Möglichkeit, ihrer Trauer öffentlich Ausdruck zu verleihen, und finden diese Möglichkeit sonst nicht. Überdies, das wird leicht übersehen, hat es im Laufe der bundesrepublikanischen Geschichte viele solche Opfer gegeben. Sie werden jedoch jeweils isoliert betrachtet.

Opfer werden isoliert betrachtet

Linke und Liberale führen meistens die Opfer rechtsextremistischen Terrors ins Feld. Bürgerlich-Konservative Kreise antworten gern mit dem Hinweis auf die Blutspur der „Roten Armee Fraktion". Rechte Kreise sprechen von Terror nur, wenn es sich bei den Tätern um Ausländer oder Menschen mit dem berühmten Migrationshintergrund handelt und die Tat sich gegen sie wenden lässt. Mit Sicherheit meinen sie die Sicherheit „vor denen da draußen“; die Sicherheit von „Fremden“ ist nicht gemeint.

Ein nationaler Gedenktag für alle Terroropfer würde die Menschen in den Mittelpunkt stellen und der Instrumentalisierung Einhalt gebieten. Er würde die Botschaft aussenden: Keine Gewalt! Schließlich würde er der Tragik Raum geben, die darin besteht, dass manche Menschen sterben mussten, weil sie dunkelhäutig waren oder eine Führungsposition inne hatten, andere aber auch nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren – so wie damals auf dem Breitscheidplatz.