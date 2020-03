Deutschland ohne Kanzlerin: Was passiert, wenn Angela Merkel im Krankheitsfall ausfällt?

Anzeige

Berlin. In der Corona-Krise gibt es einige Besonderheiten – und eine davon ist diese: Angela Merkel dirigiert am Montag die Kabinettssitzung von zu Hause aus. Per Telefon ist sie mit der Ministerrunde verbunden, die weiterhin im Kanzleramt zusammenkommt. “Die Kanzlerin leitet die Sitzung”, sagt ein Regierungssprecher.

Ob sie das vom Küchentisch oder vom Sofa aus tut, ist offen – die Kanzlerin gibt wenig Auskunft über ihr Privatleben. Am ehesten wird es wohl ein Schreibtisch sein.

Kontaktperson Merkel

Merkel ist - Stand Montag - nicht erkrankt. Ein Arzt, der sie am Freitag gegen Pneumokokken impfte, wurde positiv auf das Virus getestet. Damit hat die Kanzlerin nun noch einen neuen Titel. Sie gilt nun als Kontaktperson. Merkel hat davon am Sonntagabend erfahren, nach ihrer Pressekonferenz zur Telefon-Konferenz mit den Ministerpräsidenten.

Video Merkel geht vorsorglich in häusliche Quarantäne 1:11 min Nach ihrem Presseauftritt am Sonntagabend wurde die Bundeskanzlerin informiert, dass ein Arzt, der sie geimpft hatte, positiv auf das Virus getestet worden war. © Daniela Vates/Reuters

Die Kanzlerin, die mit 65 Jahren zur Risikogruppe gehört, habe entschieden, “sich unverzüglich in häusliche Quarantäne zu begeben”, verkündete ihr Sprecher Steffen Seibert. Sie werde sich in den nächsten Tagen regelmäßig testen lassen. Erst einige Tage nach Kontakt mit einem Infizierten wird einem Test Aussagekraft zugemessen.

Das riesige Corona-Eil-Paket der Bundesregierung, das Hilfen in Milliardenhöhe für Krankenhäuser, Unternehmen und Arbeitnehmer vorsieht, bringt die Kanzlerin also per Datenleitung mit auf den Weg. Die anderen Minister sitzen seit vergangener Woche nicht mehr eng an eng im üblichen Kabinettssaal mit Blick auf den Tiergarten, sondern im Internationalen Konferenzsaal, der so groß ist, dass Abstände leicht eingehalten werden können.

Auftritt des Vizekanzlers

Auch Finanzminister Olaf Scholz ist nun wieder dabei. Der Vizekanzler hatte sich vergangene Woche mit einer Erkältung vorsorglich abgemeldet – nicht ins Bett, sondern ins Homeoffice. Scholz twitterte ein Bild seines Laptops auf einem sonnenbeschienenen Balkon.

Einen Tag später verkündete er, seine Stimme sei zwar “noch mitgenommen”. Aber ein Corona-Test sei negativ gewesen.

Heute mache auch ich Homeoffice, nachdem ich mit einer heftigen Erkältung aufgewacht bin. Und sicherheitshalber lasse ich mich testen, in diesen Zeiten ja nicht unwichtig. Als kleiner Nebeneffekt kann ich beim Arbeiten in der Sonne sitzen. Bleibt gesund! pic.twitter.com/BiFTUeTZ9G — Olaf Scholz (@OlafScholz) March 18, 2020

Am Sonntagabend saß der Minister bereits wieder in der ZDF-Talkshow “Maybrit Illner”. Der bisherige strenge Hüter der Bundeskasse hatte seine übliche verbale Zurückhaltung schon vergangene Woche fallen gelassen und erklärt, gegen Corona packe die Regierung nun die “Bazooka” aus. Nun verkündete er: Mehr als ums Geld gehe es nun um die Gesundheit aller.

Eine rote Nase oder etwas Mattigkeit konnte man da allerhöchstens ahnen. Am Montag präsentiert er den Kabinettsbeschluss in einer Pressekonferenz.

Auf Scholz könnte auch noch mehr zukommen als die Aufgabe als Kassenwart. Sollte Merkel sich doch noch krankmelden müssen, würde der SPD-Politiker als Vizekanzler die Geschäftsführung der Bundesregierung übernehmen.

Regeln für die Ersatzkanzler-Suche

Im Sommer ist das manchmal so gewesen: Wenn die Kanzlerin Urlaub machte, übernahm Scholz die Leitung der Kabinettsrunde. In den 15 Jahren ihrer Amtszeit ist Merkel nie länger ernsthaft krank gewesen. Als sie sich 2014 bei einem Sturz beim Langlaufen einen Beckenbruch zuzog, arbeitete sie von zuhause weiter.

Fallen sowohl Merkel als auch Scholz aus, lässt sich aus der Geschäftsordnung der Bundesregierung die Regelung für einen Ersatzkanzler ablesen.

Die Geschäftsordnung der Bundesregierung sieht in Paragraf 8 vor, dass „der Bundeskanzler den Umfang seiner Vertretung näher bestimmen“, kann. Ob Merkel eine solche Regelung getroffen hat, ist unbekannt.

Eine weitere Vertreterregelung findet sich in Paragraf 22. Dort heißt es, bei Ausfall von Kanzler und Vizekanzler übernehme der Minister die Leitung der Ministerrunde, der „am längsten ununterbrochen der Bundesregierung angehört“. Dies wäre Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der 2012 Umweltminister wurde und danach Kanzleramtsminister.

Fiele auch Altmaier aus, gäbe es zwei Minister mit gleicher Amtszeit: Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) und Außenminister Heiko Maas (SPD), die beide 2013 ins Kabinett kamen. Zum Zuge käme dann der „an Lebensjahren älteste Bundesminister“. Maas ist 54 Jahre alt. Ersatzkanzler wäre dann der 65-jährige Müller.

Kein zweiter Vizekanzler

Einen zweiten Vizekanzler gibt es nicht. In den Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen hatten die Grünen eine solche Aufstockung gefordert – damit alle Koalitionspartner berücksichtigt werden können. Aber zu Jamaika ist es bekanntlich nicht gekommen.

Video Merkel kündigt weitere Maßnahmen gegen die Corona-Krise an 3:36 min Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt, die zusammen mit den Ministerpräsidenten beschlossenen Einschränkungen der öffentlichen Kontakte seien feste Regeln. © Daniela Vates/Reuters

Noch aber ist von Ersatzregeln keine Rede in der Regierung. Merkel arbeitet von zu Hause und hat ihre für Mittwoch geplante Rede im Bundestag abgesagt. Ihr Arbeitsleben habe sich “grundsätzlich verändert”, sagte sie am Sonntag in ihrer Pressekonferenz.

Reisen und nahezu alle anderen Termine seien abgesagt. “Es besteht nun im Wesentlichen aus Telefon- und Videokonferenzen.” Da wusste sie noch nicht, dass sie sich ein paar Minuten später selbst nach Hause beordern würde.