Deutschland muss IS-Anhängerin und Kinder aus Syrien holen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Auswärtige Amt in einem Urteil dazu verpflichtet, eine Anhängerin der IS-Terrormiliz und ihre Kinder aus Syrien nach Deutschland zurückzuholen. Das berichten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung", sowie der "Spiegel". Der Gerichtsbeschluss sei nicht anfechtbar.

Der Anwalt Dirk Schoenian habe im Auftrag einer 37-jährigen Wolfsburgerin eine Einstweilige Verfügung beantragt, um die Bundesregierung dazu zu zwingen, die Frau und ihre Kinder nach Deutschland zurück zu holen. Das Verwaltungsgericht sei ihm gefolgt und habe eine Einstweilige Verfügung erlassen. Dagegen habe die Bundesregierung Beschwerde eingelegt und nun verloren, berichtet der "Spiegel".

Der Beschluss habe "grundsätzliche Bedeutung", sagte Rechtsanwalt Schoenian gegenüber NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung". Die Wolfsburgerin und ihre Kinder müssten nun unverzüglich aus einem Gefangenenlager in Nordsyrien nach Deutschland zurück geholt werden. Die Frau hatte sich dem Bericht zufolge 2014 gemeinsam mit ihrem Ehemann und zwei Kindern dem IS in Syrien angeschlossen und dort anschließend ein weiteres Kind bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/fh