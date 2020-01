Deutschland muss die Migrationsdebatte anders führen

Anzeige

Berlin. Kaum eine politische Debatte wird so emotional geführt wie die über die Zuwanderung. Dabei hilft in diesem Fall die nüchterne Analyse am besten weiter. Es geht um eine einfache Unterscheidung: Es gibt erstens die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, weil sie in ihrer Heimat durch Krieg und Verfolgung bedroht sind. Zweitens gibt es die Menschen, auf die das Einwanderungsland Deutschland angewiesen ist, damit es dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich bleibt.

Was diejenigen, die humanitären Schutz brauchen, angeht, gilt: Momentan müssen wir keine Flüchtlingszahlen bewältigen, die uns überfordern würden. Das entbindet die Politik aber nicht davon, dass sie mit Hochdruck an einem fairen europäischen Verteilmechanismus arbeiten muss. Diese Aufgabe muss für die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Priorität haben. Sonst bedeutet jede neue Krise, dass die alten Probleme zum Tragen kommen.

Jenseits der humanitären Migration gilt: In Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ist Deutschland darauf angewiesen, gut qualifizierte Menschen zu gewinnen. Deshalb ist es höchst erfreulich, dass die deutschen Hochschulen internationaler geworden sind. Mehr als 300 000 Studenten aus dem Ausland, fast 50 000 ausländische Wissenschaftler an deutschen Hochschulen – das sind Erfolge, über die Deutschland sich freuen sollte.

Einer der Punkte, die unsere Hochschulen attraktiv machen, ist, dass es hierzulande ein gutes Bildungsangebot gebührenfrei gibt. Noch besser müssen die deutschen Hochschulen aber in Sachen Spitzenforschung werden. Die klügsten Köpfe der Welt anzulocken, ist zwar teuer. Doch besser kann ein Land sein Geld nicht anlegen.

