Deutscher Botschafter in Indien: “Habe Touristen in die Botschaft geholt”

Brüssel. Walter Lindner ist der Botschafter Deutschlands in Indien. Der 63 Jahre alte Diplomat war Sprecher des Auswärtigen Amts unter Außenminister Joschka Fischer, hat den Krisenstab des Ministeriums geleitet und war als Staatssekretär einer der beiden höchsten Beamten im Außenamt. Lindner ist leidenschaftlicher Musiker und gehört mit seiner Pferdeschwanz-Frisur zu den außergewöhnlichen Persönlichkeiten im deutschen Außenministerium.

Herr Botschafter, wie viele Deutsche halten sich zurzeit noch in Indien auf?

Genaue Zahlen habe ich nicht, weil sich niemand bei uns melden muss. Bevor die Krise losbrach, waren es schätzungsweise 5000 deutsche Staatsbürger, die sich in Indien aufhielten. Von denen sind etwa 1000 gleich zu Beginn der Krise nach Hause geflogen. Damals gab es noch Flüge nach Europa. Bis jetzt konnten wir mit unseren Rücktransporten etwa 2000 Menschen nach Deutschland bringen. Wenn das Ende dieser Woche abgeschlossen ist, dann wird es wahrscheinlich noch einige Hundert Deutsche in Indien geben. Die sind über das ganze, riesige Land verstreut. Das wird dann schwierig mit dem Rücktransport.

Wie läuft so ein Rücktransport?

Wir haben unmittelbar, nachdem Außenminister Heiko Maas die Rückholung der Deutschen angekündigt hat, mit der Registrierung begonnen. Wir kamen auf ungefähr 4500 Menschen, die über das ganze Land verteilt waren. Die mussten wir kontaktieren und fragen, ob sie überhaupt ausgeflogen werden wollen. Das ist in seinem so gigantisch großen Land wie Indien sehr schwer zu machen. Bis Dienstagabend haben wir sieben Flüge aus verschiedenen Städten Indiens nach Deutschland organisiert. Wir brauchen bis zum Ende der Woche noch vier Maschinen.

Indien, Hyderabad: Frauen und Männer tragen Mundschutze und stehen in größerem Abstand zueinander in einer Schlange, um während der Sperrzeit in einem Regierungslager kostenlos Reis zu erhalten. © Quelle: Mahesh Kumar A/AP/dpa

Sind auch Staatsbürger anderer EU-Staaten an Bord der Flugzeuge?

Wir versuchen, etwa zehn Prozent der Plätze für diese Menschen freizuhalten. Die EU-Botschaft in Indien macht das in Zusammenarbeit mit der deutschen Botschaft. Das geht dann nach Bedürftigkeit und nach Härtefällen. Wir haben versucht, auf eine faire Verteilung zu achten. Die Mitnahme von Europäern ist Minister Maas sehr wichtig. Wir tun, was wir können.

Wie problematisch sind Rücktransporte in einem Land, in dem fast 1,4 Milliarden Menschen von Ausgangssperren betroffen sind?

Die Urlauber in Indien sind in der Regel Individualtouristen. Es wäre leicht, wenn es viele Pauschalreisende gäbe. Dann hätten wir in manchen Hotels wahrscheinlich gleich mehrere Hundert Leute mitnehmen können. Aber hier waren es Einzelreisende, Paare oder kleine Gruppen, die irgendwo im Land verstreut unterwegs waren und sich Tempel anschauten. Dazu kommen andere Probleme: Es gibt keine Flüge mehr, der Verkehr mit Zügen und Bussen ist eingestellt. Und die Grenzen zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Indien waren auch alle gesperrt.

Und dann?

Dann mussten wir für jeden einzelnen Bustransport Sondergenehmigungen einholen. Wir wussten zum Beispiel, dass sich etwa 20 Deutsche in Varanasi aufhalten. Das ist die Stadt am Ganges, die als spirituelle Hauptstadt Indiens gilt. Mit dem Auto dauert die Fahrt nach Neu Delhi mehr als zwölf Stunden. Wir haben dann versucht, mit sieben, acht Bussen dorthin zu kommen, um die Leute einzusammeln und nach Delhi zu bringen. Dort haben die Hotels nicht mehr geöffnet, also habe ich viele Urlauber in meine Residenz geholt, wo sie bis zum Heimflug bleiben konnten.

Wie schwer sind die Menschen in Indien momentan vom Coronavirus betroffen?

Die Zahlen sind im Vergleich zu Europa momentan noch ziemlich niedrig. Aber das könnte sich schnell ändern. Denn die Menschen leben hier sehr dicht beieinander. Die indische Regierung musste schnell Maßnahmen ergreifen, um eine völlig unkontrollierte Verbreitung des Virus einzudämmen.

