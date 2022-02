Deutsche Welle: Politik und Journalistenverband reagieren empört auf Sendeverbot in Russland

Anzeige

Berlin/Moskau. Die deutsche Politik hat mit Unverständnis und Ärger auf das in Russland erteilte Sendeverbot der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, reagiert. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, bezeichnete diesen Vorgang als „in keiner Weise hinnehmbar“. Sie teilte am Donnerstag in Berlin mit: „Die Entscheidung ist offensichtlich als Gegenreaktion auf die Entscheidung der Landesmedienanstalten gedacht, die Verbreitung des zulassungspflichtigen Rundfunkprogramms von RT DE zu untersagen.“ Die Gleichsetzung entbehre allerdings jeglicher Grundlage.

Staatsministerin Roth betonte, RT DE sende derzeit ohne Lizenz und habe keine Zulassung beantragt. „Das ist eine völlig andere Situation als die der DW, der jetzt die Lizenz entzogen wird.“ Die Deutsche Welle sei zudem staatsfern organisiert. Der deutsche Staat nehme keinen Einfluss auf die Programmgestaltung.

Roth erklärte: „Ich appelliere daher eindringlich an die russische Seite, die lizenzrechtlichen Probleme des Senders RT nicht für eine politische Reaktion zu missbrauchen. Im beiderseitigen Verhältnis braucht es klare Schritte der Deeskalation.“

Wüst: „massiver und willkürlicher Angriff auf die Pressefreiheit“

Scharfe Kritik kam auch von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). „Das Vorgehen Russlands gegen die Deutsche Welle ist ein massiver und willkürlicher Angriff auf die Pressefreiheit, den wir scharf verurteilen“, twitterte Wüst am Donnerstag. Die Deutsche Welle mit Sitz in Bonn stehe für unabhängigen Journalismus und den Austausch der Kulturen und Völker. „Das ist ihr klarer Auftrag.“ Mit dem Sendeverbot hatte Russland auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen TV-Programms seines Staatssenders RT in Deutschland reagiert.

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff sagte: „Die Schließung der Deutschen Welle in Russland ist eine so durchsichtige wie falsche Reaktion Moskaus auf die Lizenzentscheidung der deutschen Medienaufsicht zu Russia Today deutsch.“ Die Deutsche Welle sei „eben gerade kein Staatssender wie Russia Today, sondern bietet ein unabhängiges Programm“. Die Entscheidung zeige einmal mehr, dass sich die russische Regierung von universellen Werten wie Demokratie und Meinungsfreiheit entferne und das Land weiter in die Selbstisolierung bewege. Lambsdorff sagte: „Gerade jetzt muss deshalb das russischsprachige Angebot der Deutschen Welle im Internet gestärkt werden.“

Der Linke-Politiker und Thüringer Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff kritisierte auf Twitter: „Die weitere Einschränkung der Medienvielfalt in Russland durch die Schließung der Deutschen Welle nimmt der Zivilgesellschaft weitere Luft zum atmen.“ Hoff, der auch Chef der Thüringer Staatskanzlei ist, bezeichnete den Schritt als „bitter - insbesondere für diejenigen, die statt staatlich gelenkter Medien Informationsfreiheit wollen“.

Journalistenverband erwartet von Bundesregierung „unüberhörbaren Protest“

Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) protestiert gegen das Sendeverbot für den Auslandssender Deutsche Welle in Russland. „Es gibt keinerlei Rechtfertigung für diese drastische Zensurmaßnahme“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Das Vorgehen der Regierung in Russland sei eine „billige Retourkutsche“ für das Sendeverbot des russischen Staatssenders RT in Deutschland. Er erwarte von der Bundesregierung einen „deutlichen und unüberhörbaren Protest“.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz forderte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dieser müsse bei seinem anstehenden Russland-Besuch auf eine Rücknahme des Sendeverbots drängen.

Russland hat am Donnerstag dem deutschen Auslandssender ein Sendeverbot erteilt. Zudem verfügte das russische Außenministerium die Schließung des DW-Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten. Damit reagierte Russland auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen TV-Programms seines Staatssenders RT. Dieses hatten am Vortag die deutschen Medienregulierer ausgesprochen, sie nannten als Grund das Fehlen einer Rundfunklizenz für Deutschland. RT DE hatte sein deutschsprachiges Programm Mitte Dezember über mehrere Verbreitungswege gestartet. In Deutschland braucht man für bundesweite TV-Programme eine Rundfunklizenz.